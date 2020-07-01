Боевая подготовка войск НАТО в Восточной Европе набирает обороты

Страны НАТО, похоже, перестали бояться коронавируса и возобновили мероприятия оперативной и боевой подготовки у границ Беларуси и России. В июне на полигонах Польши и стран Балтии, в акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве над ними развернулся целый ряд маневров войск Североатлантического альянса.

Одной из целей, которую преследовали в возобновлении учений польские и американские военные, была максимальная реализация программы маневров «Defender Europe – 2020», значительно сокращенных из-за пандемии коронавируса.

Так, на полигоне Дравско-Поморске 5-19 июня проведена одна из немногих оставшихся составных частей «Defender» – учение «Allied Spirit – XI». Первоначально на нем планировалось отработать только действия американских и польских сухопутных подразделений, в том числе с форсированием водной преграды.

Однако, в связи с отменой в рамках «Defender» учения «Swift Response – 20» с масштабной высадкой десанта в Литве и Грузии, организаторы «Allied Spirit – XI» постарались добавить эти элементы к маневрам на Дравско-Поморске.

Высадка воздушного десанта 6-й воздушно-десантной бригады ВС Польши была призвана обозначить проведение так называемой «операции объединенного силового вторжения» (Joint Forcible Entry Operation – JFEO).

Ранее планировалось, что польские десантники будут действовать совместно с американским батальоном из состава американской 82-й воздушно-десантной дивизии и высадятся на полигон в Литве. При этом польские военнослужащие должны были обеспечить союзников боеприпасами, топливом, продовольствием и водой.

Однако после корректировки планов 6-й бригаде пришлось самостоятельно десантироваться на полигоне Дравско-Поморске, отработать задачи по захвату аэродрома вероятного противника и обеспечению прибытия главных сил. В ходе высадки польские военнослужащие впервые выполнили спуск машин повышенной проходимости Aero 4×4, 15 единиц которых недавно были поставлены на вооружение соединения.

Надо отметить, что задача по захвату аэродрома имеет сугубо наступательный характер и напрочь опровергает заверения американских и польских военных о том, что учения носят оборонительный характер.

Одновременно с «Allied Spirit – XI» 1-18 июня проходило учение Войска Польского «Анаконда-20». Количество его участников также было значительно сокращено в связи с отсутствием иностранных военнослужащих.

В текущем году в ходе «Анаконды» особое внимание уделялось польским ВМС, совершенствующим вопросы организации взаимодействия между корабельной группировкой, береговыми силами и морской авиацией.

Основной задачей для ВМС стало обеспечение свободы судоходства на море и свободного доступа к основным портам Польши во взаимодействии с другими видами ВС.

Кроме «морской» части маневров в рамках «Анаконда-20» прошли учения 10-й бронекавалерийской бригады «Каракал-20» на полигоне Нова-Демба и 17-й механизированной бригады «Гепард-20» на Ожишском полигоне.

Сценарий этих учений также показывает, что на них отрабатывались вопросы ведения наступательных операций. Так, на учении «Гепард-20» особое внимание уделялось организации военно-гражданского сотрудничества с представителями местных властей, полиции и пожарной охраны для получения от них информации о критически важных и культурных объектах, состоянии дорог и мостов. Кроме того, в ходе одного из эпизодов на полигоне Ожиш вместе с военнослужащими 17-й мбр группа из 120 десантников 6-й вдбр отработали захват моста.

Кроме учений в Польше заслуживает внимания многонациональное учение ПВО «Tobruq Arrows – 2020» (5-15 июня, Латвия), а также военно-морское учение стран НАТО «Baltops – 2020» (7-16 июня, акватория Балтийского моря). В них принимали участие более 3 тыс. военнослужащих из 17 стран альянса, Швеции и Финляндии. Основное внимание было сосредоточено на противовоздушной обороне, противолодочной и противоминной борьбе, а также повышении общей оперативной совместимости военно-морских сил союзников.

Следует отметить, что Североатлантический альянс не только не ограничил военную деятельность в Восточной Европе на время пандемии коронавируса, как это, своевременно сделали Беларусь и Россия, но и наращивает их интенсивность. Уже в ближайшее время Вашингтон и Брюссель планируют провести учения артиллерии и сил противоздушной обороны в Прибалтике, а также маневры на территории Германии с задействованием бронетехники, снятой с хранения в ходе подготовки к «Defender Europe – 2020».

При этом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на декларируемые оборонительные цели, череда маневров НАТО у границ Беларуси и России организована по единому замыслу и сценарию и, как мы видим при их детальном рассмотрении, направлена на отработку возможных вариантов развязывания агрессии против Минска и Москвы.

Николай Астровский