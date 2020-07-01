Анаконда» ползет к границам Беларуси и России

Июнь текущего года выдался для польских военных полигонов достаточно напряженным. В то время, как армии большинства европейских государств всего лишь немного ослабили карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, и не проводят массовых мероприятий боевой подготовки, в Польше прошли два крупнейших учения с задействованием практически всей учебно-материальной базы полигонов.

Первое из них – один из этапов масштабных американских маневров «Defender Europe – 2020», которые должны были стать крупнейшим такого рода мероприятием в Европе за последние 25 лет и пройти в апреле-мае. Но, после отмены нескольких его этапов, уменьшения количества участников и переноса сроков проведения, на польском полигоне «Дравско» 5-19 июня прошло лишь американско-польское учение «Allied Spirit – XI», единственное из планируемой командованием США серии маневров в Восточной Европе. Число его участников составило около 6 тыс. военнослужащих. Другие этапы «Defender Europe – 2020» должны пройти в ближайшие месяцы в Причерноморье и Германии.

Другое крупнейшее учение «Анаконда-20», прошедшее 1-19 июня, ранее также планировалось на май. Это мероприятие оперативной и боевой подготовки проводится один раз в два года в масштабах всего Войска Польского. Ранее к нему регулярно привлекались многочисленные контингенты союзников по НАТО, в первую очередь США, однако в этом году из-за COVID-19 «Анаконда» прошла исключительно на национальном уровне.

В то время как учение «Allied Spirit – XI» проходило на достаточно большом удалении от белорусских и российских границ, многие мероприятия «Анаконды-20», очевидно, намеренно прошли на самых ближайших к рубежам Союзного государства полигонах – Ожишском и Ново-Дембском. В этом видится своеобразный «ответ» польского военно-политического руководства на предложение министра обороны России С.Шойгу снизить интенсивность боевой подготовки в приграничных районах обоих государств.

Очевидно, что в соответствии с общенатовскими установками и стандартами, «Allied Spirit – XI» и «Анаконда-20» проводились на едином оперативном фоне условной обстановки, разработанной в штабах Североатлантического альянса. Несмотря на то, что на картах в качестве противника обозначены условные государства, ни для кого не секрет, что под ними уже давно понимаются Россия, Беларусь и другие страны ОДКБ.

Примечательно, что «Анаконда-20», так же как и «Defender Europe – 2020» была разбита на несколько более мелких этапов с отдельными наименованиями, что позволяет не приглашать международных наблюдателей при числе участников учения, меньше чем 13 тыс. военнослужащих.

Наиболее масштабными этапами «Анаконды-20» стали как раз учения, проведенные у границ России и Беларуси – «Гепард-20» и «Каракал-20». Кроме избранных мест их проведения также привлекает к себе внимание ряд других особенностей этих мероприятий.

Основным соединением, участвовавшим в учении «Гепард-20» на Ожишском полигоне, была 17-я механизированная бригада 11-й бронекавалерийской дивизии. Несмотря на то, что бригада дислоцируется на западе Польши и имеет там свои «родные» полигоны, польское командование решило перебросить ее в противоположный конец страны, причем своим ходом.

На первом этапе учения механизированные подразделения на колесных боевых машинах «Rosomak» вместе с подразделениями обеспечения осуществили марш по дорогам общегражданского назначения на расстояние более 600 км в течение полутора суток. Тактическая группа бригады кроме боевых формирований включала в себя подразделения ПВО, артиллерии, тыла, а также 4-й бригады территориальной обороны.

Обращает на себя внимание тот факт, что учения с отработкой переброски соединений Войска Польского с западной в восточную часть страны своим ходом стали проводится все чаще. Осенью 2019 года все та же 17-я механизированная бригада уже совершала подобный марш на Ново-Дембский полигон.

По прибытию на Ожишский полигон представители 17-й бригады вошли во взаимодействие с 15-й механизированной бригадой 16-й дивизии, дислоцирующейся вблизи него, а также с местными властями. Целью организации взаимодействия было всестороннее изучение местности северо-восточной части Польши, примыкающей к Калининградской области России и к Гродненской области Беларуси.

Все дело в том, что основной темой учения «Гепард-20» была отработка вопросов борьбы с диверсионными группами и «гибридными» действиями противника или как их иногда называют «контрдиверсионные» и «контрповстанческие» действия. Такие задачи могут выполняться как на своей территории в преддверии агрессии противника, так и на захваченных территориях, как это было в Ираке и Афганистане.

Вот только высадка десанта из 120 военнослужащих 6-й воздушно-десантной бригады на Ожишский полигон в ходе учения «Гепард-20» выдала поляков. Десанты не высаживаются на своей территории для поимки диверсантов. Для этого в Польше созданы семнадцать бригад территориальной обороны, которые в совершенстве знают местность в своих зонах ответственности. Поэтому не возникает сомнений, что 17-я бригада проводила в Ожише так называемое «постконфликтное урегулирование» на захваченной в ходе наступления территории.

Причем район проведения учения «Гепард-20» выбран не случайно – руководство НАТО не раз заявляло о стратегическом значении «Сувалкского коридора» и необходимости его расширения за счет территории Беларуси и России в случае войны.

Учение «Каракал-20», в котором основным участником стала 10-я бронекавалерийская бригада 11-й дивизии, также началось с совершения марша своим ходом на расстояние более 600 км из западной части Польши на юго-восток страны. Для механизированных подразделений на гусеничных БМП-1 это было более тяжелым испытанием. Так, на одном из участков маршрута необходимо было переправиться через реку Сан в необорудованном ранее месте с помощью инженерных подразделений.

После прибытия на Ново-Дембский полигон к тактической группе 10-й бригады присоединились другие участники учения – подразделения 1-й бригады армейской авиации, 19-й механизированной бригады, 21-й горно-пехотной бригады, 25-й бригады воздушной кавалерии, 4-го крыла учебной авиации, 1-го инженерного полка, 5-го полка РХБЗ, 10-й бригады тылового обеспечения, 2-й и 3-й бригад территориальной обороны.

В дальнейшем в ходе учения воинские формирования обучались ведению наступательного боя, в том числе в ночных условиях, с условным применением химического оружия со стороны противника, с задействованием армейской авиации и десантных подразделений.

Так же, как и 17-я бригада, подразделения 10-й бронекавалерийской бригады возвращались в пункт постоянной дислокации своим ходом, без привлечения железнодорожного транспорта.

Как видно, в последние годы военные учения, проводимые на территории Польши как по национальным планам, так и под эгидой НАТО, все чаще проводятся вблизи территории Беларуси и России. При этом большинство отрабатываемых на них задач носят сугубо наступательный характер. В таких условиях официальные Москва и Минск не должны оставлять без внимания рост военной активности непосредственно у своих рубежей и принять адекватные меры в интересах стратегического сдерживания Североатлантического альянса.

Николай Крылов