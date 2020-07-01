С каждым годом больше: силовикам поднимут зарплаты

Военнослужащим и правоохранителям РФ повысят оклады на 3%

В России повысят оклады для военных и служащих правоохранительных органов. Рост составит 3%, что входит в госпрограмму социального обеспечения военнослужащих, на которую было выделено 113 млрд рублей. В последующие два года зарплаты повысятся еще на 4%. В 2019 году денежное довольствие военных было увеличено на 4,3%.

С октября 2020 года на 3% будут повышены оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Постановление, в котором идет речь о повышении зарплат, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - говорится в сообщении.

Там также перечисляются и другие категории граждан, чей оклад будет повышен. В этот список входят «специальные звания лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи".

Постановление правительства предусматривает пересмотр размера пенсий бывшим правоохранителям, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей, исходя из повышения окладов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что зарплаты военнослужащих должны соответствовать уровню выплат сотрудникам ведущих отраслей экономики. По его мнению, военные пенсии должны быть индексированы сверх уровня инфляции.

В конце декабря прошлого года российский президент Владимир Путин заверил, что 113 млрд руб. будет направлено в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих. Глава государства уточнил, что в денежное довольствие военных будет индексироваться каждый год: на 3% в 2020 году и на 4% в 2021-2022 годах. В 2019 году оклады военным и правоохранителям были повышены на 4,3%.

Как передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, ранее Минфин отчитался, что на повышение военных пенсий в 2020-2022 годах заложено 603 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах на эти цели предполагается направить по 240,4 млрд рублей.

В апреле этого года замминистра обороны России Татьяна Шевцова рассказала, что ведомство по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне произвело единовременные выплаты более чем 16 тыс. военным пенсионерам-участникам войны и членам их семей.

"Минобороны России произвело выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам (вдовцам), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Этой категории граждан РФ была предусмотрена выплата по 75 тысяч рублей. Данную выплату получили 14 671 человек", - рассказала чиновница.

По 50 тыс. рублей получили труженики тыла периода ВОВ, которые имеют государственные награды за самоотверженный труд, и совершеннолетние узники концлагерей. "Данная выплата коснулась 1 541 пенсионера", - уточнила замглавы министерства.

По ее словам, выплаты были произведены по всей России, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

В марте российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому все российские призывники буду получать постоянный оклад в размере 2 тыс. рублей в месяц. С 2012 по 2018 год Минобороны пыталось унифицировать денежное довольствие для военных, которые проходили службу в армии по призыву. Они получали по 2 тыс. рублей в месяц, а также им выплачивались надбавки. Учитывался оклад по воинской должности, квалификация, особые условия службы, работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

По словам сенатора Олега Королева, этот эксперимент оборонного ведомства был удачным. Он отметил, что действие закона также распространится на Росгвардию и МЧС.

Ангелина Мильченко