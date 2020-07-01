Войти
Reuters

Airbus планирует снизить производство на 40% на ближайшие два года

164
0
0
Airbus Group
Логотип европейской аэрокосмической корпорации Airbus Group.
Источник изображения: Airbus Group

ПАРИЖ/ТУЛУЗА (Рейтер) - Объем производства самолетов Airbus в течение двух лет будет на 40% ниже докризисных планов, сообщил генеральный директор компании в комментариях, опубликованных в понедельник, подчеркнув угрозу для рабочих мест из-за планов реструктуризации в связи с резким сокращением количества перевозок.

Рейтер сообщил 3 июня, что Airbus планирует в ближайшие два года удерживать уровень производства самолетов на 40% ниже докоронавирусных планов, как основу для реструктуризации.

“В ближайшие два года - 2020/21 - мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем первоначально планировалось”, - сказал генеральный директор Гийом Фори газете Die Welt, сообщив, что к 2025 году объемы производства вернутся в нормальное русло.

Airbus до сих пор сообщал, что сокращает выпуск в среднем на треть.

Последние данные не предполагают немедленного сокращения производства до нового уровня после того, как Airbus снизил выпуск продукции на 33-42%.

По словам источников в отрасли, 40-процентное сокращение производства приведет к реструктуризации штата сотрудников компании, о деталях которой Airbus пообещал объявить до конца июля.

Источники прогнозируют поэтапное сокращение 14.000-20.000 рабочих мест в соответствии с плановыми показателями производства.

Представители профсоюза сообщили, что планы могут быть сформулированы уже в среду, когда Airbus созовет экстренное заседание по окончании двухдневных собраний профсоюза.

Airbus отказался комментировать расписание внутренних мероприятий.

Фори не уточнил детали реструктуризации, но не оставил сомнений в том, что нынешних временных отпусков будет недостаточно.

“Это жестокий факт, но мы должны это сделать. Речь идет о необходимой корректировке в связи с массовым падением производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего”, - сказал Фори Die Welt.


Тим Хефер, Джоанна Декорс. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Дмитрий Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Airbus
Похожие новости
20.08.2014
Россия еще полетает на чужих
13.08.2014
Готов к труду для оборонки? Как повлияют санкции на ОПК России
06.08.2014
Лазер «Буку» не помеха
30.07.2014
«Фарнборо-2014». Амбиции в небе и на земле
18.07.2014
ВСМПО-Ависма расширит номенклатуру титановых поставок для Airbus
15.07.2014
"Эрбас" заявил о начале программы производства нового самолета А330neo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"