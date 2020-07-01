Airbus планирует снизить производство на 40% на ближайшие два года

ПАРИЖ/ТУЛУЗА (Рейтер) - Объем производства самолетов Airbus в течение двух лет будет на 40% ниже докризисных планов, сообщил генеральный директор компании в комментариях, опубликованных в понедельник, подчеркнув угрозу для рабочих мест из-за планов реструктуризации в связи с резким сокращением количества перевозок.

Рейтер сообщил 3 июня, что Airbus планирует в ближайшие два года удерживать уровень производства самолетов на 40% ниже докоронавирусных планов, как основу для реструктуризации.

“В ближайшие два года - 2020/21 - мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем первоначально планировалось”, - сказал генеральный директор Гийом Фори газете Die Welt, сообщив, что к 2025 году объемы производства вернутся в нормальное русло.

Airbus до сих пор сообщал, что сокращает выпуск в среднем на треть.

Последние данные не предполагают немедленного сокращения производства до нового уровня после того, как Airbus снизил выпуск продукции на 33-42%.

По словам источников в отрасли, 40-процентное сокращение производства приведет к реструктуризации штата сотрудников компании, о деталях которой Airbus пообещал объявить до конца июля.

Источники прогнозируют поэтапное сокращение 14.000-20.000 рабочих мест в соответствии с плановыми показателями производства.

Представители профсоюза сообщили, что планы могут быть сформулированы уже в среду, когда Airbus созовет экстренное заседание по окончании двухдневных собраний профсоюза.

Airbus отказался комментировать расписание внутренних мероприятий.

Фори не уточнил детали реструктуризации, но не оставил сомнений в том, что нынешних временных отпусков будет недостаточно.

“Это жестокий факт, но мы должны это сделать. Речь идет о необходимой корректировке в связи с массовым падением производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего”, - сказал Фори Die Welt.

Тим Хефер, Джоанна Декорс. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Дмитрий Антонов