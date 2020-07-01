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Известия.ru

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Реэкспорт (передача третьим странам) комплексов С-400, поставленных в Турции, невозможен без разрешения российской стороны. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы военно-технического сотрудничества (ФСВТС) Мария Воробьева во вторник, 30 июня.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — сказала она агентству «Интерфакс».

Ранее 30 июня в американских СМИ появились сообщения о планах США выкупить у Турции российские С-400. Сообщалось, что такой шаг позволит Вашингтону и Анкаре выйти из тупика, в который они попали из-за совместного производства многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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Страны
Россия
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Турция
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F-35
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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