Такое не снилось. КНР напугала США русской суперракетой сильнее "Сатаны"

Россия скоро примет на вооружение такую суперракету, которая американским системам ПРО долгое время будет не по зубам. И заявляют об этом не из Москвы. В Китае публикуют целый цикл статей о российском "ядерном возрождении".

Китай, который в последнее время поднялся на небывалую высоту и в военно-промышленном комплексе, и в космосе, не без восторга анализирует успехи России. Издание The Paper – одна из самых быстро развивающихся новостных платформ со штаб-квартирой в Шанхае – публикует серию материалов о "ядерном возрождении" России. В частности, пишет про суперракету, которая скоро заменит тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М. В НАТО их называют "Сатаной".

У Р-36М скоро истекает срок эксплуатации. Раньше их разрабатывали в конструкторском бюро на территории Украины, после 2014 года это стало невозможным. Сейчас Москва создает новую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат". Разработки уже завершены. Заводы модернизированы для серийного производства этого типа вооружения.

Стартовая масса ракеты "Сармат" – 208,1 тонны, масса полезной нагрузки – более десяти тонн, масса топлива – 178 тонн, длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – три метра. Тип боевой части – разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения – позволит ракете обходить американские системы ПРО. "Сармат" может переносить 10-15 ядерных боеголовок. Используется инерциальная навигация, спутниковое и астрономическое наведение.

Эта ракета может атаковать цели на другом континенте как через Северный полюс, так и через Южный. При этом системы противоракетной обороны США ее не заметят. "Сармату" по плечу суборбитальный полет на рекордные 18 тысяч километров, что перекрывает весь диапазон применения ракетных комплексов в пределах Земли.

Вашингтон работает над многозарядным перехватчиком, который мог бы снизить пробивную способность множественных ядерных боеголовок. Но "Сармат" оснащен особыми гиперзвуковыми боеголовками, ему такие перехватчики не страшны, пишут китайские журналисты.

Сейчас идет подготовка к летным испытаниям РС-28, они должны пройти в этом году. Пандемия коронавируса на данном процессе не сказалась, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Юрий Борисов. Первые серийные ракеты "Сармат", как ожидается, поступят на вооружение в 2021 году.

"С таким способом проникать к цели и с такой межконтинентальной баллистической суперракетой, которую Россия уже готовиться принять на вооружение, американские системы ПРО справиться еще долгое время не смогут", – делают вывод китайские журналисты.

История в целом показательная. Не так давно и в Пентагоне, и в НАТО, где всем ясно, кто главный, называли Китай чуть ли не врагом номер один, обещали присмотреться к нему. С другой стороны, пытаются включить его в соглашения по вооружениям. Видимо, страх весьма велик.

Россия тоже была в списке первоочередных опасностей. И теперь одна угроза отмечает успехи другой, да еще и говорит о ее превосходстве над США. Пришлось главам Пентагона и НАТО недавно обсуждать "совместный ответ на российские ракеты".

Пообещали нечто сбалансированное. Чем не повод попросить еще больше денег на оборону.

Автор Мила Журавлева, радио Sputnik