Мнение: в попытке "нейтрализовать" С-400 США готовы на любые ухищрения

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона. В эфире радио Sputnik эту идею прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские ЗРК С-400 у Турции, пишет РИА Новости. Как уточняет агентство, соответствующая поправка была предложена к законопроекту об оборонном бюджете США на 2021 год.
Предполагается, что системы российского производства будут выкуплены за счет бюджета сухопутных войск США.
В документе не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал эту идею.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.