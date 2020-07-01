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РИА Новости

Мнение: в попытке "нейтрализовать" С-400 США готовы на любые ухищрения

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Зенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Ясько

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона. В эфире радио Sputnik эту идею прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские ЗРК С-400 у Турции, пишет РИА Новости. Как уточняет агентство, соответствующая поправка была предложена к законопроекту об оборонном бюджете США на 2021 год.

Предполагается, что системы российского производства будут выкуплены за счет бюджета сухопутных войск США.

В документе не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал эту идею.

"Этим Соединенные Штаты на самом деле показывают всему миру, что С-400 превосходит по своим тактико-техническим характеристикам аналоговые системы США. А также то, что США готовы на любые ухищрения, в том числе выходящие за правовое поле, лишь бы нейтрализовать российскую систему. Идея начинает генерироваться в политическом истеблишменте Соединенных Штатов – мол, надо выкупить эту систему у Турции. И решить, таким образом, серьезные разногласия по унификации вооружения в странах, входящих в НАТО. Мне кажется, что на этом не остановятся, еще будут новые идеи и новые действия со стороны Соединенных Штатов. Они также будут свидетельствовать о том, что ничего подобного США создать не могут – просто не созрели", – сказал Андрей Кошкин.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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