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РИА Новости

Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии

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Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Вывод части американского военного контингента из Германии не будет быстрым, этот процесс будет связан не только с передислокацией военных, но также с перемещением их семей, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на видеоконференции Германского института GIGA.

"Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро – это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени", - сказал генсек.

Столтенберг добавил, что пока также не согласован план вывода контингента. "Пока непонятно и как будут выводиться эти военные. К примеру, будет ли идти речь о том, чтобы вывести их сначала в США, а затем распределить в другие места, или они потом опять будут перенаправлены в Европу. Пока нет договоренности по этим вопросам", - сказал он.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

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Страны
Германия
Польша
США
Проекты
NATO
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