Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.

"У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны… Диалог – лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, - конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы", - сказал Столтенберг, выступая на видеоконференции германского института GIGA.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался за возобновление диалога со всеми странами НАТО для того, чтобы комплексно рассматривать всю проблематику безопасности на европейском континенте и в Евроатлантике. МИД РФ в контексте возобновления переговоров в формате Россия-НАТО, отмечал, что условием для новой встречи должен стать предметный разговор, "встреча ради встречи" для РФ неприемлема.