Легко уничтожат: эксперт о способности "Посейдонов" смыть базы США

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. Военный историк Юрий Кнутов рассказал об осбенностях российских глубоководных аппаратов "Посейдон", которые, по его мнению, могут смыть базы военно-морского флота США.

Эксперт отметил, что "рой" подлодок из шести таких аппаратов способен вызвать цунами, который "в буквальном смысле смоет базы военно-морского флота США с ядерными лодками, или побережье с городами".

"Кстати, порядка 60-70% населения Америки проживает именно на побережье. Такой ущерб приведет к тому, что США просто перестанут существовать", – приводит портал Argumenti.ru слова Кнутова.

Ранее радио Sputnik назвало дату введения в строй атомной подлодки "Казань".