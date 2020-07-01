Первый украинский спутник «Лыбидь» остаётся в России, деньги Киеву не вернут

Источник изображения: Википедия/Государственное космическое агентство Украины

Судьба первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» («Лебедь») под большим вопросом. Пока он находится в России и руководство Государственного космического агентства Украины гадает, как быть дальше.

По словам руководителя космического агентства Владимира Усова, суд отказался вернуть деньги, потраченные на создание спутника. Между тем, на строительство аппарата правительство Украины брало кредит у Канадского экспортного агентства на сумму 292 миллиона долларов.

Также Усов подчеркнул, что договор о получении спутника является недействительным, и назвал три возможных сценария развития событий. Первый и самый оптимальный для Киева – где-то добыть еще 50-60 млн долларов, достроить ракету и запустить спутник с российского космодрома «Байконур». Второй путь – найти инвестора, который будет готов отправить спутник на орбиту самостоятельно. Наконец, третий путь – продажа прав на использование спутника с территории России другому государству или корпорации, и строительство на вырученные деньги нового спутника.

Деньги Киеву не вернут.

Отметим, что постановление о создании спутника было принято украинским правительством еще 13 лет назад, в 2007 году, а в 2009 году Киев взял у канадского агентства кредит для его создания. Но большая часть взятых в кредит денег исчезла, а спутник «Лыбидь» с 2014 года, когда отношения между Киевом и Москвой ухудшились, находится в России в полуготовом состоянии. Лишь в 2019 году Киев завершил выплату кредита Канадскому экспортному агентству.

Получается, что вся история со спутником – один сплошной убыток для Украины: и финансовый, и репутационный. Это еще один пример того, как недальновидные украинские националистические политики, разрывая нормальные отношения с Россией, нанесли удар по экономике собственного же государства. Теперь у Украины нет ни спутника, ни заплаченных за него денег.