Войти
Военное обозрение

В ВМС США прокомментировали нахождение нескольких авианосцев в Филиппинском море

173
0
0

Источник изображения: Фейсбук/USS Nimitz

Впервые за долгое время три авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США действовали в акватории Филиппинского моря. Это группы, возглавляемые авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» (находятся в Филиппинском море на данный момент), а также авианосцем «Теодор Рузвельт» (на днях покинул акваторию этого моря).

В США отмечают, что таким образом «отправлен сигнал Китаю». Это «сигнал о том, что США стоят на страже интересов своих союзников в регионе».

В командовании ВМС США отмечают, что сниженное число членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого ранее была выявлена вспышка коронавируса, «справляется со всеми поставленными задачами». Одной из задач, как сообщается, является демонстрация поддержки Тайваня, «который в последнее время находится под китайским давлением». О каком именно «давлении» идёт речь, не сообщается.

Ранее администрация США впервые позволила себе официально поздравить президента Тайваня во вступлением в должность. До этого в США пытались хотя бы в этом плане сохранять нейтралитет. Жест администрации США вызвал возмущение в Пекине, где заявили, что Вашингтон продолжает действие на разделение китайского народа. Напомним, что Пекин предпринимает усилия для фактического и юридического объединения с Тайванем. При этом КНР считает остров Тайвань своей территорией.

В командном составе американского авианосца «Нимиц» отмечают, что операции с несколькими авианосцами в Филиппинском море показали способность США наращивать ударную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и «готовность противостоять тем, кто бросил вызов США и международным нормам».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Филиппины
Проекты
Nimitz
Авианосец
ОБСЕ
Похожие новости
20.04.2020
Folha de S. Paulo (Бразилия): cоперники США демонстрируют военную силу в разгар коронавируса
13.11.2019
В Sohu: Китайский флот пока ещё уступает ВМФ РФ
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
17.06.2010
Средство для уничтожения авианосцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"