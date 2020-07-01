В ВМС США прокомментировали нахождение нескольких авианосцев в Филиппинском море

Источник изображения: Фейсбук/USS Nimitz

Впервые за долгое время три авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США действовали в акватории Филиппинского моря. Это группы, возглавляемые авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» (находятся в Филиппинском море на данный момент), а также авианосцем «Теодор Рузвельт» (на днях покинул акваторию этого моря).

В США отмечают, что таким образом «отправлен сигнал Китаю». Это «сигнал о том, что США стоят на страже интересов своих союзников в регионе».

В командовании ВМС США отмечают, что сниженное число членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого ранее была выявлена вспышка коронавируса, «справляется со всеми поставленными задачами». Одной из задач, как сообщается, является демонстрация поддержки Тайваня, «который в последнее время находится под китайским давлением». О каком именно «давлении» идёт речь, не сообщается.

Ранее администрация США впервые позволила себе официально поздравить президента Тайваня во вступлением в должность. До этого в США пытались хотя бы в этом плане сохранять нейтралитет. Жест администрации США вызвал возмущение в Пекине, где заявили, что Вашингтон продолжает действие на разделение китайского народа. Напомним, что Пекин предпринимает усилия для фактического и юридического объединения с Тайванем. При этом КНР считает остров Тайвань своей территорией.

В командном составе американского авианосца «Нимиц» отмечают, что операции с несколькими авианосцами в Филиппинском море показали способность США наращивать ударную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и «готовность противостоять тем, кто бросил вызов США и международным нормам».