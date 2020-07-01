В Роскосмосе рассмотрят вариант создания ракеты "Ангара" с возвращаемыми ступенями

Конструкторы также реализуют ряд улучшений в ракете-носителе "Ангара-А5М" к началу ее летных испытаний в 2024 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новая версия госконтракта на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур", в который во вторник был внесен ряд изменений, предусматривает модернизацию ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе изучение вопроса о создании многоразовых ступеней. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"30 июня внесены изменения в государственный контракт на ОКР "Амур" с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о разработке модернизированной версии "Ангары-А5" - "Ангары-А5М", а также эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В" (с кислородно-водородной третьей ступенью). "При этом будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями", - уточнили в Роскосмосе.

Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5М" начнутся в 2024 году. К этому моменту планируется реализовать ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний.

В пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год ранее сообщалось, что себестоимость "Ангары" к 2024 году будет снижена с 7 до 4 млрд рублей. Ранее в Роскосмосе отметили, что в рамках опытно-конструкторских работ Центр им. Хруничева изготовит несколько ракет "Ангара" по цене менее 5 млрд рублей. Как сообщал ТАСС генеральный директор этого предприятия Алексей Варочко, сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется с 2023 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.