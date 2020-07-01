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Интерфакс-АВН

"Ангара" может получить возвращаемые ступени - "Роскосмос"

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Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает вариант создания модификации ракеты-носителя "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми ступенями, сообщили в госкорпорации.

"30 июня были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур" с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства (разработка модернизированной версии ракет "Ангара-А5" - "Ангара-А5М"), а также по разработке эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности - "Ангара-А5В" (с кислородно-водородной третьей ступенью). При этом будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями", - сообщили в "Роскосмосе".

К моменту начала в 2024 году лётных испытаний ракеты-носителя "Ангара-А5М", отмечают в госкорпорации, будет реализован "ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции РН, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний".

Накануне в госкорпорации сообщили, что стоимость тяжелой ракеты-носителя Ангара-А5 не превышает 5 млрд рублей. В дальнейшем при выходе на серийное производство стоимость ракеты планируется существенно снизить.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты- носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-0124А
РД-191
Компании
КБХА
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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