Реэкспорт поставленных Турции С-400 без разрешения России невозможен - ФСВТС РФ

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, заявила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Так она прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который согласно Defense News, заявил, что США могли бы купить С-400 у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила Воробьева.

Согласно Defense News, Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая позволит осуществлять закупки с использованием бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство.

"Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев в интервью "Интерфаксу" тогда сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.