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WarSpot

Китай переходит на новый камуфляж

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Источник изображения: warspot.ru

Китайские солдаты оденутся в новую униформу. Вчера, 29 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) официально объявила о переходе на новую систему камуфляжа для солдат.

В пресс-службе НОАК указывают, что новая камуфляжная форма является на 100% китайской разработкой. Она основана на базе камуфляжа Type-07, но с рядом изменений по цветам, узорам, тканям и аксессуарам.

Солдаты НОАК в новой униформе

Источник изображения: news.cn

Впервые новая камуфляжная форма была продемонстрирована на параде в честь 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Униформа нового образца уже начала поступать в боевые подразделения.

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Страны
Китай
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