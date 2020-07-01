Китай переходит на новый камуфляж

Китайские солдаты оденутся в новую униформу. Вчера, 29 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) официально объявила о переходе на новую систему камуфляжа для солдат.

В пресс-службе НОАК указывают, что новая камуфляжная форма является на 100% китайской разработкой. Она основана на базе камуфляжа Type-07, но с рядом изменений по цветам, узорам, тканям и аксессуарам.

Солдаты НОАК в новой униформе Источник изображения: news.cn

Впервые новая камуфляжная форма была продемонстрирована на параде в честь 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Униформа нового образца уже начала поступать в боевые подразделения.