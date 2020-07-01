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Независимое военное обозрение

Россия и США готовятся отразить вторую волну коронавируса

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Графика pixabay.com
Графика pixabay.com.

В России испытывают вакцину, а Пентагон может создать фонд для подготовки к пандемиям

Прошло полгода с того момента, когда в китайском городе Ухань провинции Хубэй были зафиксированы первые заболевшие пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения – ВОЗ объявила пандемию заболевания COVID-19. К настоящему времени по данным университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США) зарегистрировано более 10 млн заболевших, не выжили почти 500 тыс. человек. ВОЗ дает аналогичный прогноз количества заразившихся и погибших по состоянию на конец текущего месяца. Первое место по числу случаев заражения занимают США (более 2,5 млн человек). Наша страна - на третьем месте, количество заболевших почти 700 тыс. человек. Бразилия с 1,3 млн случаев инфицирования идет второй после Америки.

Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом в России и введение режима самоизоляции позволили защитить большую часть населения РФ. «Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», - сказал Президент России Владимир Путин 28 июня, обсуждая COVID-19 в специальном интервью, которое российский лидер дал программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», - сказал лидер страны.

Несмотря на то, что из-за пандемии Владимир Путин перенес торжественную церемонию празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня, Парад Победы в России все же состоялся день в день через 75 лет после того, как прошел исторический парад в 1945 году. Масштабность события 2020 года вызывала восхищение, а порой и зависть, многих стран мира, о чем свидетельствуют комментарии западной прессы. Проведение и подготовка всех мероприятий осуществлялись с учетом жестких мер предосторожности и санитарно-эпидемиологических требований. К торжественным событиям привлекались преимущественно военные с иммунитетом к коронавирусу, были запрещены контакты с посторонними, сообщал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Значительного всплеска заболеваний после юбилейных массовых мероприятий в настоящее время не наблюдается, в России коэффициент распространения инфекции составляет 0,91, сообщают российские СМИ. Значение показателя менее единицы свидетельствует о замедлении темпов роста заболевания. В восьми регионах РФ из десяти, где наблюдается наибольшее количество заболевших, коэффициент не превысил 1. Показатель отражает степень распространения болезни и какое количество людей могло быть инфицировано от заразившегося человека до того, как его изолировали.

При этом в Европе за несколько последних месяцев зафиксирован значительный рост заболеваемости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что в регионе вновь отмечено существенное увеличение случаев заболеваемости COVID-19. В ВОЗ заявили о росте числа заразившихся за последние две недели в 30 европейских странах, из которых особо выделили 11 государств, но в открытых источниках названия их не уточняются. Евросоюз считает ситуацию контролируемой и принял решение открыть с 1 июля свои границы для иностранцев, за исключением представителей из Бразилии, России и США.

Врачи-эпидемиологи полагают, что у европейцев уже появился популяционный иммунитет, хотя его уровень пока не очень высок – от 10 до 20%. Для прекращения распространения инфекции он должен составлять 80%. Эксперты считают, что рост заболеваемости в Европе связан не со второй волной пандемии, а с контактами, возникшими во время протестов в рамках кампании Black Lives Matter, которые проходят в Европе и Америке, и приводят к распространению коронавируса.

Российские вирусологи вторую волну инфекции, которая могла бы появиться из Европы, в ближайшее время не ожидают, так как регулярное и чартерное сообщение РФ со странами ЕС пока прекращено. Предпосылки для возникновения инфекции из-за рубежа сведены до минимума. Китай, где в июне был частично введен режим военного положения из-за новой вспышки COVID-19, продолжает контролировать ситуацию и не закрывает на карантин многомиллионный мегаполис, как это было сделано в Ухане, и город полностью изолировали от внешнего мира. Однако жителям Пекина рекомендовано не покидать город, и только в случае крайней необходимости возможен выезд с предъявлением результатов теста на COVID-19. С 11 по 23 июня в столице Китая протестировали почти 3 млн жителей, а к 26 июня выявили 280 заболевших и 22 бессимптомных носителя.

Внутренний туризм, открываемый в РФ с 1 июля, будет контролироваться и проводиться по жестко установленным правилам. В России, по словам Владимира Путина, в настоящее время коронавирус отступил.

Тем не менее, вероятность возвращения второй волны заболевания остается. Президент ранее сообщил: «Вторая волна коронавируса в России возможна осенью 2020 года или в 2021 году. В связи с этим в стране должен быть создан коечный фонд». Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также не исключает вероятность наступления второй волны COVID-19. В Роспотребнадзоре считают: «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекции пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период».

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорит, что если вторая волна коронавируса в России наступит осенью, то ситуация может быть урегулирована зимой, а коронавирусные ограничения будут отменяться в феврале 2021 года.

На случай второй волны распространения COVID-19 предусматривается план действий правительства РФ для снижения отрицательных экономических и социальных эффектов. Возможно, что карантин уже не будет вводиться, так как иммунная прослойка среди населения увеличивается, и скорее всего к этому времени может появиться вакцина, сообщили в Институте имени Н.Ф. Гамалеи. В филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко в текущем месяце заявили, что Минобороны РФ завершило подготовку к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана российскими военными 48 Центрального НИИ войск РХБЗ совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалея. Кроме того, разработку вакцины от коронавируса в РФ ведут семь научных площадок.

В ВС РФ пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции был преодолен во второй половине апреля, а к началу июня, как и предполагал министр обороны, «обстановка вошла в состояние плановой». МО сообщает, что в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии, сформировано 9 оперативных групп по мониторингу и 49 подвижных санитарно-эпидемических групп для оперативного реагирования. Развернуты 23 специализированные лаборатории, сформированы 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных. Военнослужащие и гражданские лица проходят лечение в 16 многофункциональных центрах министерства. В течение этого месяца отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией, информирует пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что пандемия не повлияла на боеспособность ВС РФ.

Система контроля за ходом призыва новобранцев на военную службу на всех уровнях была синхронизирована с работой системы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. «Информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени», - сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об увольняющихся в запас генерал сказал: «В случае заболевания коронавирусом военнослужащие будут увольняться только после выписки из лечебного учреждения, а контактные – после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования».

Но если вторая волна коронавируса ожидается осенью, то она может совпасть с очередной призывной кампанией, и МО РФ вновь столкнется с проблемами защиты личного состава от коронавируса. Возможно, для некоторых подразделений работа «на удаленке» с применением IT-технологий станет привычным способом несения военный службы.

Страны НАТО также предпринимают меры для противодействия возможной второй волне пандемии. Об этом завил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером. Глава НАТО подчеркнул: «Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования, и выделению дополнительного финансирования». В Соединенных Штатах могут создать фонд с бюджетом 1 млрд долларов для подготовки Пентагона к пандемиям. С соответствующим предложением выступил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, передает CNN.

В Пентагоне высокопоставленные чиновники, отвечающие за информационные технологии, считают, что созданная во время пандемии сеть и работа «на удаленке» будут востребованы и в дальнейшем, но при этом они предполагают, что вторая волна COVID-инфекции будет гораздо хуже, сообщает информационный ресурс Управления информационных систем МО США (DISA) C4ISRNET. Директор Управления вице-адмирал Нэнси Нортон, которое осуществляет руководство функционированием нескольких сетей связи МО, отметила, что потенциальная вторая волна заражения COVID-19 заставит DISA продолжать работать виртуально. И количество людей, работающих в таком режиме, значительно увеличится. Они должны быть обеспечены ноутбуками, сотовыми телефонами, а промышленность должна решить проблемы обеспечения их безопасности.

Свою временную платформу Пентагон развернул платформу в рекордные сроки. В середине апреля департамент создал 900 тыс. учетных записей пользователей, через небольшое время были добавлены еще 250 тыс. аккаунтов. «Это самый большой запуск, когда-либо реализованный за такое короткое время», - заявили в МО США.

Американский министр обороны сказал: «Мы готовимся ко второй волне пандемии, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса». Марк Эспер добавил, что отмены режима социального дистанцирования до получения вакцины можно не ждать. В пресс-релизе военного ведомства сообщалось, что сети МО из-за усиленного трафика испытывали проблемы. В релизе говорилось, что социально дистанцированные пользователи столкнулись с техническими проблемами, в результате которых наблюдалось плохое соединение и ненадежный доступ к виртуальному пространству.


Ирина Дронина

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