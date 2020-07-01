Войти
ЦАМТО

"Авиастар-СП" обладает значительным потенциалом наращивания серийного производства – Сергей Ярковой

193
0
0
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 30 июня. На производственной площадке "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе ГК Ростех) 30 июня состоялась встреча первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", гендиректора ПАО "Ил" Сергея Яркового и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В мероприятии принял участие управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

В ходе рабочего совещания и осмотра производственных цехов предприятия обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа, наращивания производственной программы и загрузки завода.

С.Ярковой отметил, что "Авиастар-СП" обеспечен текущими заказами, и ОАК работает над формированием загрузки завода на 5-7 летнюю перспективу. Он также подчеркнул, что губернатор и правительство Ульяновской области оказывает заводу существенную поддержку, в том числе, в вопросах подготовки кадров и реализации социальных программ.

"Авиастар-СП" обладает значительным потенциалом наращивания серийного производства. Существует устойчивый спрос на самолеты Ил-76, Ил-78, как от российских ведомств, так и со стороны иностранных заказчиков. У нас есть действующие контракты. В мае было принято решение президентом РФ и правительственной комиссией о беспрецедентной поддержке ОАК по реструктуризации задолженности и погашению старых долгов. Эти решения касаются и дивизиона транспортной авиации. Практически все те проблемы, которые мы заявляли, в ближайшее время будут решены. Перспективы у завода очень хорошие. В реконструкцию и техперевооружение производства инвестировано уже более 5 млрд. руб. Необходимо выходить на заявленные мощности до 12 машин в год", – отметил С.Ярковой.

В последние годы на "Авиастар-СП" была проведена программа технического перевооружения и модернизации производства, в частности, запущена новая отечественная автоматизированная линия поточной сборки для тяжелых транспортных самолетов типа Ил-76. На производственной базе ульяновского предприятия в рамках трансформации индустриальной модели ОАК и развития кооперации создан центр специализации "Панели фюзеляжа", в котором сосредоточены необходимые ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для транспортных и гражданских программ ОАК.

"Авиастар-СП" участвует в производственной кооперации по транспортным и гражданским программам ОАК. Более 40% объемов производства продукции обеспечивает межзаводская кооперация в рамках ОАК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-78
Компании
Авиастар-СП
Ил
ОАК
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
22.01.2020
Как «Ил» стал производителем «золотых парашютов»
24.08.2016
"Наши самолеты сегодня востребованы как гражданскими авиаперевозчиками, так и Вооруженными силами"
12.01.2016
«Авиастар»: заводская зарисовка
28.02.2013
Ил-76МД готовят к сдаче
07.09.2011
Заказ на транспортники
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"