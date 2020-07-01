"Авиастар-СП" обладает значительным потенциалом наращивания серийного производства – Сергей Ярковой

ЦАМТО, 30 июня. На производственной площадке "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе ГК Ростех) 30 июня состоялась встреча первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", гендиректора ПАО "Ил" Сергея Яркового и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В мероприятии принял участие управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

В ходе рабочего совещания и осмотра производственных цехов предприятия обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа, наращивания производственной программы и загрузки завода.

С.Ярковой отметил, что "Авиастар-СП" обеспечен текущими заказами, и ОАК работает над формированием загрузки завода на 5-7 летнюю перспективу. Он также подчеркнул, что губернатор и правительство Ульяновской области оказывает заводу существенную поддержку, в том числе, в вопросах подготовки кадров и реализации социальных программ.

"Авиастар-СП" обладает значительным потенциалом наращивания серийного производства. Существует устойчивый спрос на самолеты Ил-76, Ил-78, как от российских ведомств, так и со стороны иностранных заказчиков. У нас есть действующие контракты. В мае было принято решение президентом РФ и правительственной комиссией о беспрецедентной поддержке ОАК по реструктуризации задолженности и погашению старых долгов. Эти решения касаются и дивизиона транспортной авиации. Практически все те проблемы, которые мы заявляли, в ближайшее время будут решены. Перспективы у завода очень хорошие. В реконструкцию и техперевооружение производства инвестировано уже более 5 млрд. руб. Необходимо выходить на заявленные мощности до 12 машин в год", – отметил С.Ярковой.

В последние годы на "Авиастар-СП" была проведена программа технического перевооружения и модернизации производства, в частности, запущена новая отечественная автоматизированная линия поточной сборки для тяжелых транспортных самолетов типа Ил-76. На производственной базе ульяновского предприятия в рамках трансформации индустриальной модели ОАК и развития кооперации создан центр специализации "Панели фюзеляжа", в котором сосредоточены необходимые ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для транспортных и гражданских программ ОАК.

"Авиастар-СП" участвует в производственной кооперации по транспортным и гражданским программам ОАК. Более 40% объемов производства продукции обеспечивает межзаводская кооперация в рамках ОАК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".