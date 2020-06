Разведка США не подтвердила сообщений о связи России с талибами

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет утверждениий о российской помощи боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом во вторник, 30 июня, пишет CNBC со ссылкой на заявление помощника американского лидера по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Поскольку утверждения в недавних статьях СМИ не были проверены или подтверждены разведывательными службами, президент Трамп не был проинформирован об этих пунктах. Тем не менее администрация [США] вместе с сотрудниками Совета национальной безопасности были готовы, если ситуация потребовала бы принятия мер», — отметил О'Брайен.

Накануне главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман уточнил, что минобороны США продолжает проверять информацию.

«На сегодняшний день у минобороны нет доказательств для подтверждения недавних утверждений, содержащихся в сообщениях из открытых источников. Как бы то ни было, мы всегда самым серьезным образом относимся к обеспечению безопасности наших военнослужащих в Афганистане — и во всем мире — и поэтому постоянно принимаем меры по предотвращению потенциальных угроз», — заверил он.

27 июня издание The New York Times, ссылаясь на американские спецслужбы, опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала «Талибану» вознаграждение за противодействие США, вслед за ним газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».

При этом администрация США якобы знала об этом и даже намеревалась подготовить ответ России. Ни одно из изданий не привело никаких доказательств или хотя бы достоверных источников.

Лидер США Дональд Трамп также прокомментировал данную публикацию. По его словам, данные о предложении Москвой вознаграждения за убийство американских военных, не передавались в Белый дом, так как не являются правдой. Глава американского государства назвал статью фейком и призвал издание раскрыть свои источники.

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Информацию опровергли также сами талибы.