«Хроническая проблема» Турции с разработкой собственных двигателей

По мнению представителей оборонно-промышленного комплекса и правительства Турции, неспособность страны создать собственные двигатели наносит ущерб некоторым из успешных оборонных программ. Об этом говорится в статье Бурака Бекдила (Burak Ege Bekdil) для американского издания "Defense News".

Первый полет (в режиме висения) первого опытного образца турецкого многоцелевого вертолета TAI Т625 Gökbey (регистрационный номер ТС-HLP). Анкара, 06.09.2018 (с) Turkish Aerospace Industries

"Мы сталкивались с этим 15 лет назад, 10 лет назад, и по-прежнему сталкиваемся", - отметил бывший руководитель одного турецкого оборонного предприятия. "Проблема с двигателями у нас хроническая".

Официальный представитель управления государственных закупок согласился с вышеуказанным мнением, заявив изданию "Defense News", что "в лучшем случае эта проблема приводит к серьезным задержкам, а в худшем - может быть реальной угрозой [для некоторых программам]".

Многомиллиардная программа по производству первого танка национальной разработки Altay долгое время откладывалась из-за трудностей, связанных с двигателем и трансмиссией. Cовместное турецко-катарское предприятие BMC, которое в 2018 году выиграло контракт на серийное производство танков данного типа, заявило в октябре 2020 года, что первый Altay будет передан вооруженным силам в течение 24 месяцев. Первоначальная цель состояла в том, чтобы в 2020 году танк был принят на вооружение. Сегодня чиновники и представители отрасли говорят, что даже 2022 год является оптимистичным сценарием.

Западные страны, располагающие технологиями производства силовых установок, в частности Германия, неохотно делятся ими или продают их Турции по политическим причинам.

"Отсутствие подходящих двигателя и трансмиссии лишает программу сколь-либо ощутимого прогресса", - отметил источник в отрасли.

Турции также нужен двигатель для перспективного истребителя TF-X и производимых вертолетов национальной разработки.

Основным турецким подрядчиком, ответственным за разработку двигателя, является подконтрольная государству компания Tusas Engine Industries (TEI). 19 июня 2020 года компания объявила об успешном проведении испытаний малогабаритного турбореактивного двигателя TJ300 для противокорабельных ракет средней дальности. Двигатель имеет тягу в 1,3 кН.

Представители TEI заявляют, что следующие более продвинутые версии двигателя TJ300 смогут приводить в действие большие противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты для поражения наземных целей.

"Усилия направлены на то, чтобы покончить с зависимостью от импортных образцов", - отметил представитель TEI. В настоящее время Турция импортирует малогабаритные турбореактивные двигатели компании Microturbo (подразделение французской компании Safran) для оснащения крылатых ракет национального производства [SOM].

Параллельно, турецкая группа Kale разрабатывает более крупный малогабаритный турбореактивный двигатель KTJ-3200 с тягой в 3,2 кН. Им будут оснащаться противокорабельные ракеты Atmaca и авиационные крылатые ракеты SOM. В более крупном сегменте Kale Group также имеет амбиции по разработке двигателя для истребителя TF-X.

В 2017 году Kale Group и британская компания Rolls-Royce создали совместное предприятие по разработке авиационных двигателей для Турции, изначально ориентированное на проект TF-X. Но сделка стоимостью 100 млн фунтов стерлингов (124 млн долл.) была фактически приостановлена из-за неопределенности в отношении передачи технологий. В декабре 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство заинтересовано в возобновлении переговоров с Rolls-Royce.

Годом ранее турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI, материнская компания для TEI) подписала с британской BAE Systems соглашение стоимостью 125 млн долл. о сотрудничестве на первом этапе разработки истребителя TF-X. Изначально Турция планировала совершить первый полет первого образца TF-X в 2023 году, но сегодня чиновники из аэрокосмической отрасли склоняются к 2025 году. TEI также разрабатывает турбовальный двигатель TS1400 для многоцелевого вертолета T625 Gökbey производства турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI). В настоящее время прототипы Gökbey оснащены турбовальными двигателями CTS-800A, поставляемыми компанией Light Helicopter Turbine Engine (LHTE) - совместным предприятием американской корпорации Honeywell и Rolls-Royce.

Вертолет T625 Gökbey совершил первый полный полет в сентябре 2019 года. TEI сообщает, что успешно испытала газогенератор турбовального двигателя TS1400 и планирует поставить TAI первый опытный образец в конце 2020 года.

Однако аналитики высказываются на этот счет осторожно. "Эти усилия могут в конечном итоге потерпеть неудачу без иностранного ноу-хау", - отметил лондонский эксперт по Турции. "Или же они приведут к созданию продукта, стоимость которого будет нерентабельной для массового производства".