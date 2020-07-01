Газета "Ведомости" 29 июня 2020 года под заголовком "К прошлогодним объемам производства мы вернемся в 2021 году" опубликовала интервью Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, посвященное в том числе и проблемам авиастроения.

Четвертый опытный самолет МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056, бортовой номер "004"). Жуковский, 25.06.2020 (с) Вячеслав Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

Министр промышленности Денис Мантуров об инвестициях в борьбу с ковидом, поддержке автопрома и сертификации "магистрального самолета XXI века" - МС-21

Дефицит защитных масок и главного противомалярийного препарата, который используется для лечения COVID-19, преодолен, говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Масок выпускается и завозится столько, что складские запасы стали слишком большими, а вложения в такое производство - рисковыми. В интервью "Ведомостям" он также рассказал, как сильно упадет и когда восстановится промышленное производство, почему первые поставки самолета МС-21 в очередной раз отложат, и поделился своим видением работы торгпредств, которые критиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- В Минпромторге, как я вижу, строжайшие меры защиты - маски, перчатки, костюмы у медицинских работников на входе, измерение температуры, дезинфекция. При этом вы едва ли не "главный нарушитель" режима самоизоляции - судя по новостям, у вас больше встреч и поездок, чем у всех коллег в правительстве. Не боитесь заразы?

- Первый месяц, примерно со второй декады марта, я точно никуда не ездил, потому что мы дневали и ночевали в министерстве - было не до поездок, да и необходимости не было, потому что только шел процесс перестройки на новые рельсы. А почему затем много поездок? Две причины. Первое: в онлайн-формате невозможно осмотреть производство и внести коррективы. Надо сказать, почти на всех предприятиях, где я был, те или иные рекомендации или изменения в производственную логистику требовалось внести. И вторая причина: не мог лично не поблагодарить коллективы работников, которые так ответственно отнеслись к поставленным задачам по организации производства всей антиковидной номенклатуры.

В Минпромторге мы все регулярно тестируемся, и за весь период в коллективе министерства, наверное, всего несколько случаев заболевших, для нас каждый - ЧП. И подразделения, где заболевали сотрудники, мы тут же полностью выводили на удаленку, обеспечивали карантин. Ну а разделенные потоки, контроль доступа, средства защиты в министерстве и командировках - это у нас с первого дня.

Незапланированные инвестиции

- С начала пандемии были жалобы, особенно из регионов, на нехватку самого массово применяемого в лечении COVID-19 лекарства - противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Зарубежные производители, например французская Sanofi, обсуждали возможность нарастить импорт. Как решили проблему?

- Гидроксихлорохин в России практически не производился, но вопрос обеспечения им удалось решить, прежде всего, своими силами. Так, входящая в АФК "Система" компания "Биоком" нарастила его выпуск в 173 раза и в апреле - мае произвела 800 000 упаковок, в июне - еще 320 000 упаковок. Позже запустила его производство компания "Нанолек" - 130 000 упаковок в июне. Поэтому могу сказать, что текущие потребности нашей страны в гидроксихлорохине полностью закрыты. Если его потребуется больше - мы уже подстраховались и проработали организацию производства препарата на мощностях курганского завода "Синтез" (также принадлежит АФК "Система"). При полном перепрофилировании на производство гидроксихлорохина завод с июля 2020 г. сможет выпускать свыше 1 млн упаковок препарата в месяц. Все указанные производственные площадки внесены в регистрационное удостоверение, поэтому проблем с оперативным запуском производства дополнительных объемов не будет.

Что касается импорта, то он помог в отношении другого препарата - "Фармстандарт" договорился со швейцарской Hoffmann - La Roche и в мае импортировал больше лекарственного препарата тоцилизумаб, применяемого при ревматоидном артрите, чем за весь прошлый год.

- Сколько инвестировали российские предприятия в производство лекарственных препаратов от коронавируса и средств индивидуальной защиты?

- Правительство выделило Минпромторгу 25 млрд руб., чтобы стимулировать рост выпуска продукции и разработку новых лекарств. Эти средства были полностью распределены в виде льготных займов от нашего Фонда развития промышленности (ФРП) еще в мае. В том числе 4 млрд руб. пошло на развитие отрасли средств индивидуальной защиты. Причем ФРП впервые в истории кредитовал не только развитие основных фондов, часть денег была выдана на закупку сырья. Это была комплексная командная работа, которая и дала быстрый результат. Мы совместно с российскими компаниями оперативно принимали решения, составляли понедельные планы выпуска лекарств, перераспределяли объемы производства, чтобы быстрее насытить рынок необходимыми препаратами.

- Выпуск еще каких лекарств смогла нарастить промышленность?

- Наиболее существенный рост был показан, конечно, по гидроксихлорохину, о нем я уже рассказал. В то же время компания "Фармсинтез" в январе - мае выпустила на 25% больше калидавира (аналог препарата калетра, изначальное показание для которого - ВИЧ), чем за весь прошлый год. Производство антибиотика линезолид в апреле вдвое превысило его производство в I квартале 2019 г.

- Разрабатывают ли российские компании лекарства против коронавируса? Поддерживает ли их Минпромторг?

- Российские производители вполне успешно разрабатывают аналоги импортных препаратов, рекомендованных Минздравом России для лечения ковида. Речь о препаратах левилимаб ("Биокад") и олокизумаб ("Р-фарм") - это аналоги швейцарского тоцилизумаба. Они зарегистрированы Минздравом соответственно в июне и мае, на разработку левилимаба федеральный бюджет выделил 53,7 млн руб.

Также российские производители исследуют уже известные препараты на эффективность в лечении коронавируса. Это экулизумаб и дорназа альфа компании "Генериум" и авифавир ГК "Химрар". "Химрар" получил заем от ФРП в 450 млн руб. и в мае выпустил препарата на 60 000 курсов лечения. "Генериум" на свои два препарата получил займы из федерального бюджета на 103,7 млн руб.

Мы также отметили рост спроса в 10 раз на препарат галавит компании "Сэлвим", который продиктован личным опытом и мнением врачей, использующих его при лечении коронавируса (действие препарата основано на способности избирательно регулировать активность клеток иммунитета).

- Цены на ряд товаров первой необходимости во время пандемии, в том числе маски, пока намного выше, чем были еще в январе. Стоит ли ожидать, что цены на медицинские маски, перчатки и другие товары в России в ближайшее время снизятся и опустятся до уровня 2019 г.?

- Действительно, мы начинали в марте со стоимости 55 руб. за одну маску в рознице. Но сейчас уже добились снижения стоимости на средства индивидуальной защиты. Сухой статистике люди не всегда верят, но если несколько дней понаблюдать за ценами на самых крупных интернет-площадках, таких как Ozon и Wildberries, то каждый сможет увидеть, что цена на те же маски продолжает идти вниз практически каждый день - сейчас уже можно найти маски дешевле 10 руб. за штуку. Это, конечно, не означает, что такая привлекательная цена в каждом магазине, но в целом тренд именно такой.

На первом этапе, в марте - апреле, чтобы закрыть потребность медицинских учреждений, организаций и граждан в масках, наше ведомство организовало закупки в Китае. По линии Минпромторга в Россию было завезено около 200 млн масок, и их цена с учетом курсовой разницы находилась в диапазоне 35 руб. за штуку. Важно учитывать, что поставка и отгрузка этих масок была законтрактована, а стоимость сырья на тот момент была значительно выше. При этом маски закупались не за счет средств бюджета - речь идет о возвратных кредитах, выданных компании "Дельрус". Так получилось, что мы немного перестарались и это количество оказалось избыточным, ведь проблема параллельно решалась также за счет раскручивания собственного производства, но мы понимали все риски развития пандемии, и это очевидно лучше, чем если бы масок не хватило.

Я признателен коллегам из Министерства обороны - они вовремя подставили нам плечо, предоставив для чартерной программы и военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан", и Ил-76, которые ввозили средства индивидуальной защиты и субстанции. На текущий момент закупка масок в Китае более не планируется. Последние партии этого заказа, кстати, доставляли из Китая поездом, чтобы сэкономить на авиации и иметь возможность снизить цену - спешки по времени уже не было.

- Исходя из данных опроса IPSOS о доле россиян на самоизоляции и рекомендуемых норм использования масок, "Ведомости" оценивали потребность в медицинских масках минимум в 50 млн шт. в сутки (или примерно одна штука на трех жителей России). Такие пропорции подтвердили в московской мэрии, заявив, что потребность составляет более 4 млн (одна маска на троих москвичей) в сутки. И это по состоянию на апрель, когда самоизоляция была максимальной, при ее снижении растет необходимость использования масок. 50 млн шт. не покрывают ни производство, ни импорт. Как правительство оценивает потребность населения в масках?

- Давайте разделять понятия: потребность нормативная и потребление реальное, продажи. В аптечной рознице на пике покупалось 3 млн масок в сутки, потом эта цифра упала до 1,4 млн, а в последние недели - до 700 000 в сутки. Еще 1,6 млн в сутки составляет потребление масок сотрудниками медицинских учреждений. Плюс госучреждения и компании массово снабжают сотрудников масками, в сумме получалось максимум под 10 млн шт. в сутки.

Как видите, цифра розничных продаж достаточно скромная. Почему? Во-первых, большую часть работающих граждан обеспечивают масками работодатели. Во-вторых, многие уже успели приобрести какое-то количество масок, сделать запас и не спешат делать повторную покупку. Наконец, цикл потребления многоразовых масок (а они занимают вторую строчку в предпочтениях граждан) намного длиннее: 2-3 таких масок может хватать на достаточно длительное время. Да, на начальном этапе мы действительно фиксировали недостаток масок в аптечной сети, но сейчас гораздо сложнее "не найти" маску. Они продаются повсеместно.

По последней информации Минздрава России, нормативная среднесуточная потребность в масках на территории Российской Федерации составляет почти 6 млн шт. В целом за период пандемии объем производства медицинских масок увеличился более чем в 10 раз и достигает уже 9 млн шт. с лишним в сутки, с учетом импорта все потребности закрываются. А в конце июля собственное производство превысит 10 млн шт. в сутки. Минпромторг профинансировал создание в Брянске на филиале Московского эндокринного завода нового цеха с 40 линиями производства масок - с нуля построили за два месяца уникальное, почти полностью автоматизированное производство. В данный момент поставлено 20 линий, проводятся пусконаладочные работы. Еще 20 линий готовятся к поставке. Сейчас завод выпускает порядка 700 000 медицинских масок в сутки, к середине июля выйдет на 2 млн.

- Успеют ли инвестиции в средства защиты окупиться с учетом снижения спроса?

- Да, действительно, теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли, а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже "жмут". Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации. Что касается госинвестиций, то мы мощности в Брянске можем законсервировать, зато в любой биологический кризис у нас будет и производство, и запас. Конечно, просто на склад никто работать не будет. Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб. - около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов.

Непродуктовый ритейл признать пострадавшим

- Насколько критичная ситуация в непродовольственной офлайн-торговле? Какая часть представителей этого сегмента сможет восстановиться после введенных в связи с коронавирусом ограничений?

- С учетом введенных из-за пандемии ограничительных мер в сегменте непродовольственной торговли ситуация, пожалуй, хуже всего из пострадавших отраслей потребительского рынка - большинство игроков (как мелких, так и крупных) было закрыто. Крупные торговые непродовольственные сети были вынуждены сжаться, сократить точки, чтобы сохранить бизнес и восстановиться после кризиса. Малая торговля не имела такого запаса прочности, поэтому сжиматься ей некуда. Падение оборотов непродовольственной торговли, общественного питания и бытовых услуг на сегодняшний день составляет порядка 80%. Кстати, и в продуктовом ритейле более 60% несетевых продуктовых магазинов в марте - апреле потеряли около половины оборота, ведь интернет-торговля как канал продаж в этом сегменте подходит только для крупных компаний с известными брендами, а не для несетевой розницы. Крупные федеральные продуктовые сети пока демонстрируют продажи выше, чем в прошлом году (на 5-10%), региональные сети идут на уровне прошлого года.

Сказать, сколько предприятий в этих сегментах смогут продолжить свою деятельность, сейчас сложно. Многое зависит от того, как скоро будут отменены действующие ограничения в регионах. Но даже если все открыть прямо сейчас, возвращение к жизни пострадавших отраслей не будет мгновенным.

- Продуктовые сети также много потеряли в период коронавируса, хотя со стороны могут показаться бенефициарами кризиса.

- В период ажиотажного спроса населения, особенно в начале режима самоизоляции, продуктовая розница была вынуждена резко нарастить свои обороты, чтобы в магазинах не было пустых полок. Это привело к дополнительным расходам на выросшие в 1,5 раза к нормальному уровню логистические объемы, на создание дополнительных запасов социально значимых товаров, на аренду дополнительных площадей в распределительных центрах, на закупку СИЗ и дезинфекцию, наем дополнительного персонала и транспорта. И при этом нашей торговле удалось не допустить повышения цен.

- Как государство планирует поддержать потребительский рынок?

- Мы прилагаем все возможные усилия по поддержке отраслевого бизнеса, есть целый комплекс экстренных мер господдержки предприятий потребительского рынка. В частности, предлагается реализовать ряд налоговых мер, мер по поддержке рынка труда и доходов работников, мер по поддержке финансовой стабильности. В том числе обеспечить льготное рефинансирование и реструктурирование кредитов, ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию упомянутых секторов экономики.

Также мы направили в правительство предложения по расширению перечня пострадавших отраслей промышленности и включению в него оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, а также ряда обрабатывающих производств.

Госзакупки и деньги для поддержки автопрома

- Сильно ли, по вашим прогнозам, упадет производство автомобилей?

- Думаю, снижение относительно 2019 г. составит как минимум 15%. Хочется на эту цифру ориентироваться. На основных европейских автомобильных рынках снижение на пиках в марте - апреле этого года составило 70-80%. Россия исключением не стала, в апреле падение было под 80%, в мае - 50%. Очевидно, что в нынешних условиях приобретение автомобиля и для граждан нашей страны, и для бизнеса не является приоритетом.

- Видимо, есть опасения и более глубокого падения производства?

- Надеюсь, что нам удастся его избежать, тем более что по итогам совещания у президента приняты меры, которые с учетом ранее заложенных средств помогут поддержать производство и продажу более 200 000 единиц легковых автомобилей и коммерческой техники. Рассчитываем, что эти меры максимально сдемпфируют отрасль.

Во-первых, в июне начала действовать обновленная программа льготного автокредитования, ее объем увеличен с 12 млрд до 17,5 млрд руб. Мы рассчитываем на сохранение спроса по льготному финансовому лизингу, на который дополнительно выделено 8 млрд руб. Также в этом году за счет средств резервного фонда правительства Минпромторг закупит более 2500 автомобилей скорой медицинской помощи стоимостью 10,2 млрд руб. для нужд субъектов Российской Федерации. Еще одна важная составляющая: федеральные органы исполнительной власти и госкомпании сместят на этот год закупки автотранспорта, запланированные на 2021-2022 гг. Всего будет закуплено 33 000 автомобилей на общую сумму не менее 70 млрд руб. Среди ведомств - МЧС, МВД, Росгвардия, "Почта России" и др.

Во втором полугодии будет запущена и совершенно новая программа по поставке автомобилей в операционный лизинг, без приобретения в собственность. На нее выделено 2,5 млрд руб., эти средства пойдут лизинговым компаниям и позволят закупать автотранспорт со скидкой, а ее размер зависит от типа транспорта и составляет от 10 до 25%. Планируется поставить 14 автомобилей различных категорий.

Когда МС-21 получит сертификат

- Недавно вы посетили завод "ОДК - Пермские моторы", который будет производить первый разработанный в России гражданский реактивный авиадвигатель. Он предназначен для перспективного лайнера МС-21-300. Когда начнутся испытания самолета с ПД-14?

- Двигатель ПД-14 уже имеет российский сертификат типа (подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели авиатехники - самолета или двигателя, дает возможность коммерческих поставок). Валидация сертификата в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) запланирована на конец 2022 г. В программе летных испытаний будут задействованы два самолета. Один из них сейчас строится на Иркутском авиационном заводе. Планер самолета собран, идет монтаж систем. Двигатели ПД-14 на завод поставлены. Передача на летные испытания запланирована на IV квартал этого года. Кроме того, в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300. После завершения его участия в основной сертификационной программе лайнера (проходит с американскими двигателями Pratt & Whitney. - "Ведомости") самолет будет ремоторизирован. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на II квартал 2022 г.

- Объединенная авиастроительная корпорация заявляет о планах сертифицировать МС-21-300 с американскими двигателями в конце года и в 2021 г. начать поставку авиакомпаниям. Но из-за кризиса мировой спрос на новые лайнеры почти обнулился. Для крупнейшего заказчика - "Аэрофлота" - обновление парка тоже потеряло пока актуальность. Нет ли смысла официально отложить сертификацию МС-21?

- Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата типа ожидается около середины 2021 г. И годом позже - европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 г.

Сценарии восстановления промпроизводства

- Каким будет спад промышленного производства в этом году?

- Давайте начнем с того, что имеем сейчас. По инерции нам удалось в I квартале даже показать рост в обрабатывающей промышленности - на 2,6%. Но уже в апреле и мае в полной мере сказалось влияние кризиса. Началось снижение в производстве строительных материалов и металлургии в связи с остановкой строек и падением мировых цен на металлы. Сократились поставки грузовых вагонов из-за сжатия грузопотока, сильно просели продажи и производство автомобилей. В результате в апреле падение в обработке составило 10%, но уже в мае снижение замедлилось до 7,2% к маю прошлого года.

Некоторые отрасли, в особенности задействованные в борьбе с коронавирусом, по очевидным причинам выросли в показателях. В том числе производство лекарственных средств и препаратов, медицинского оборудования, химической продукции различного типа, отдельных типов электроники и бытовой техники и др. Производство лекарственных средств в апреле по отношению к 2019 г. выросло на 115%, а в мае - на 124%.

Радиоэлектронная промышленность в апреле упала более чем на 25%, а в мае производство начало восстанавливаться, показав прирост (к апрелю) на уровне 18%. Сгладить негативный тренд помог дополнительный спрос на высокотехнологичное медицинское оборудование, ИВЛ, тепловизоры.

Что касается сценариев: в представленном Минэкономразвития социально-экономическом прогнозе, в базовом варианте, в 2020 г. ожидается снижение промышленного производства примерно на 5,2%, обрабатывающей промышленности - на 2,8%. Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее - на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах. То, по какому сценарию пойдем, будет зависеть от общеэкономической ситуации - в частности, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее поведение коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития.

- Когда ожидаете восстановления промышленности до уровня 2019 г.?

- По нашим оценкам, к физическим объемам 2019 г. мы вернемся в 2021 г.​

Александр Воробьев

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров (с) Пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации