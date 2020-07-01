«Готовят почву»: США не откажутся от ядерных испытаний

МИД РФ назвал деструктивной позицию США по вопросу ядерных испытаний

США могут возобновить ядерные испытания и на данный момент занимают деструктивную позицию по вопросу их запрещения, заявили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний все еще не вступил в силу, поскольку не хватает подписей и ратификации ряда стран, в том числе и США. При этом Москва, как утверждают дипломаты, выполняет свои обязательства по этому договору.

Вашингтон занимает деструктивную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и готовит почву для возможного возобновления ядерных испытаний, говорится в заявлении МИД РФ. Оно было распространено по случаю 20-летия со дня ратификации ДВЗЯИ Москвой.

«Этот ответственный шаг был продиктован решительным стремлением России двигаться по пути ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения ядерного оружия и международной безопасности», - подчеркнули в сообщении МИД.

В дипведомстве напомнили, что документ все еще не вступил в силу, поскольку восемь стран до сих пор не подписали или не ратифицировали договор.

«Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний", - обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва призвала государства, от которых зависит вступление в силу договора и которые еще не ратифицировали или не подписали его, пересмотреть свою позицию. "Режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьезнейшими вызовами. Необходимо сделать все возможное для преодоления негативных тенденций", - подчеркнули дипломаты.

Если ДВЗЯИ вступит в силу, он может создать "заслон качественному совершенствованию ядерного оружия, препятствующий его распространению», убеждены в ведомстве.

В МИД заверили, что с момента подписания договора Россия придерживается своих обязательств по нему. Содействие вступлению этого документа в силу в министерстве назвали одним из приоритетов внешней политики государства.

"Наша страна активно участвует в деятельности Подготовительной комиссии Организации по договору, включая создание верификационного механизма ДВЗЯИ. На российской территории создается второй по величине национальный сегмент Международной системы мониторинга (МСМ), одного из ключевых элементов верификационного механизма договора. Из 32 станций МСМ, предусмотренных в России, 28 уже введены в строй", - обратили внимание представители дипведомства.

ДВЗЯИ запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов и любые ядерные взрывы в целом во всех сферах: в атмосфере, в космосе, под водой и под землей.

Договор носит абсолютный и всеобъемлющий характер. В настоящий момент соглашение подписали 183 страны, среди которых - Россия. При этом документ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США и некоторые другие государства.

Несколькими днями ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США оставляют за собой право проводить ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости.

"Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ. Я ясно дал понять, что сенат США отверг (этот) договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью", - подчеркнул Биллингсли на онлайн пресс-конференции.

Он напомнил, что США в 1992 году ввели мораторий на ядерные испытания.

Вместе с тем у страны есть и будет возможность проводить ядерные испытания, если в Вашингтоне «увидят какие-либо причины для этого».

"Мне неизвестно о каких-либо причинах [для возобновления испытаний] на данный момент. Но я бы не стал исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать?" - отметил спецпредставитель.

Биллингсли также вновь обвинил Россию, что она якобы проводит ядерные испытания в нарушение своих обязательств по ДВЗЯИ. Москва ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что США обвиняют Москву в нарушении ДВЗЯИ, чтобы оправдать свое решение не присоединяться к нему.

"Хотя США уже официально заявили, что они не будут его ратифицировать, но, тем не менее, они пытаются использовать положения договора, чтобы обвинять нас и Китай с недавних пор в том, что мы нарушаем ДВЗЯИ. Какова цель? Как я понимаю, та же самая, что и в случае с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Только в случае с ДРСМД нужно было оправдать выход из этого соглашения, а в случае с ДВЗЯИ надо оправдать, почему американцы категорически заявили, что не будут к нему присоединяться", - подчеркнул Лавров в ходе круглого стола в режиме онлайн в фонде Горчакова.

Лидия Мисник