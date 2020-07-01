ВВС Республики Корея получат новые УТС TA-50 Block-2

ЦАМТО, 30 июня. Агентство программ оборонных закупок (DAPA) Минобороны Республики Корея 29 июня сообщило о подписании с Korea Aerospace Industries (KAI) контракта на поставку 20 новых учебно-тренировочных самолетов TA-50 Block-2 для ВВС страны.

Как сообщает агентство Yonhap, стоимость контракта составляет 688,3 млрд. вон (573,34 млн. долл.). Поставка запланирована на 2024 год.

В заявлении DAPA говорится, что контракт подписан с учетом растущих потребностей в средствах подготовки пилотов ВВС Республики Корея. Несколькими днями ранее DAPA сообщило, что комитет по рассмотрению оборонных проектов утвердил реализацию проекта приобретения в период с 2020 по 2024 гг. УТС TA-50 Block-2 общей стоимостью 1 трлн. вон. Не исключено, что подписанное соглашение содержит опцион на поставку дополнительных самолетов.

TA-50 Block-2 представляет собой модернизированную версию учебно-тренировочного самолета повышенной летной подготовки T-50. В настоящее время на вооружении ВВС Республики Корея состоит 22 самолета этого типа. TA-50 является УТС подготовки пилотов боевых самолетов LIFT (Lead-in Fighter Trainer). По словам представителей DAPA, новые самолеты заменят часть применяющихся истребителей KF-16.

TA-50 почти идентичен УТС T-50, но оборудован РЛС EL/M-2032 компании Elta и может оснащаться ракетами AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".

Ожидается, что в будущем потребности в учебно-тренировочных самолетах ВВС Республики Корея значительно возрастут в связи со снятием с вооружения устаревших учебно-боевых F-5F и поставкой новых боевых платформ, включая истребитель F-35.