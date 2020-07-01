На авиабазе США в Кувейте произошла вспышка COVID-19

На американской авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекции среди американских военнослужащих, пишет во вторник, 30 июня, Yahoo News со ссылкой на портал Military.com.

«Хоть мы и не назовем конкретное число заболевших COVID-19, мы можем подтвердить, что в настоящее время на авиабазе в Кувейте, где размещаются военнослужащие Центрального командования США, выявлен ряд случаев», — сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

При этом, по данным американских СМИ, ссылающихся на военные источники, на авиабазе Ахмед аль-Джабер выявлено уже более 30 случаев заболевания COVID-19 среди американских военнослужащих.

На базе в основном размещены летчики 332-го воздушного экспедиционного крыла Центрального командования ВВС США со вспомогательными подразделениями. В командовании уточнили, что вспышка инфекции не повлияла на операции американского персонала. Однако военным настоятельно приказано соблюдать социальные нормы, такие как частое мытье рук, безопасная дистанция и масочный режим.

По данным Пентагона на 30 июня, количество заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло 17 116 человек. В частности, с начала распространения инфекции случаи выявлены у 11 770 военнослужащих, 1 666 членов их семей, 2 551 гражданского служащего и 1 129 сотрудников компаний – подрядчиков Пентагона. От COVID-19 с начала пандемии зафиксировано 38 летальных исходов, в том числе три военнослужащих, пять их родственников, 21 гражданский служащий и девять подрядчиков.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухане. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.