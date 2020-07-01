Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 30 июня.

Так, в 1,03 раза увеличатся оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.

Также вырастут размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.

Кроме того, будет пересмотрен размер пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей в соответствии с повышенными окладами.

В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3%.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что уровень денежного довольствия силовиков будет последовательно повышаться.