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Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 самолета и вертолета и более четырёх тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ в акватории Невы и на рейде Кронштадта.

В этот же день военно-морские парады пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

«Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80-ти воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», - заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны обратил внимание всех должностных лиц на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер, «чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов», отмечает пресс-служба Минобороны.

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Шойгу Сергей
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2020-й год
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