Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России

Автор размышляет, для чего в Киеве «партия войны» стращает население и мировое сообщество фейковыми вбросами о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. На этот раз поводом для пропагандистской шумихи стали учения ВС РФ «Кавказ-2020».

На Украине вновь в духе антироссийской пропаганды заявляют о "возможном вторжении" ВС РФ на Украину. Якобы это может произойти во время военных учений "Кавказ-2020", которые начинаются в июле. Об этом говорит и министерство иностранных дел Украины, и депутаты Порошенко и отставные генералы США, которых показывают по украинским телеканалам. "Страна" разбирались, имеют ли под собой основания подобные заявления или же это очередные страшилки от "партии войны", которых было уже много за последние годы.

Что известно об учениях Кавказ-2020

О проведении "Кавказа" еще в декабре заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он наметил их на сентябрь. В них должны принять участие военные шести стран, входящих в ШОС и ОДКБ. Не отменили учения и после появления коронавируса. Уже в мае Минобороны подтвердило, что активная фаза учений начнется осенью, а подготовительная - уже в июле. Ведомство назвало их самыми масштабными военно-стратегическими учениями года.

Конкретных масштабов не называется, но их можно себе представить. В главных военных учениях России прошлого года "Центр-2019" были задействованы около 128 тысяч солдат, более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов. Летом "Кавказ" начнется с учений авиации - морской и обычной - и десанта. Также будут массово задействованы беспилотники - как разведывательные, так и ударные.

Несмотря на то, что июль заявлен как подготовительный месяц, там уже будет участвовать большое количество войск. "Мероприятия боевой учебы 2020 года с привлечением большого количества войск пройдут в июле - сентябре", - заявил Шойгу.

Интересно, что в понедельник Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов. Военные эксперты из РФ связывают это с учениями "Кавказ-2020". Важно понимать, что эти учения непосредственно связаны и с Украиной. Учения проводят на территории Южного военного округа РФ, куда входит теперь и Крым и соответственно - Черноморский флот.

Южный военный округ России был значительно усилен с 2014 года - после начала конфликта в Донбассе и аннексии Крыма. До 2016 года было создано четыре новых дивизии и девять бригад, двадцать два полка, в том числе две ракетные бригады "Искандеров". Учения типа "Кавказ" уже проводились в 2016 году. В них участвовало 120 тысяч солдат. Тогда министр обороны Шойгу приезжал в Крым, где проводилась часть учений.

"Кавказ" и реакция Украины

Отметим, что еще в 2016 году Киев заявлял, что учениями "Кавказ" Россия готовит вторжение на Украину. "На Украине глубоко обеспокоены по поводу проведения на границе Украины военных учений "Кавказ 2016‟. Под видом внезапной проверки боевой готовности ВС РФ 25-31 августа с.г., которая фактически стала начальным этапом "Кавказ-2016‟, Россия сосредоточила на юго-западном направлении группировки войск численностью около 100 тысяч (в т.ч. около 41 тысячу вблизи границ Украины), более 2,5 тысячи единиц боевой техники, 60 кораблей, 400 самолетов и вертолетов. Более 11 тысяч военнослужащих были переброшены в Южный военный округ из других округов России", - заявляли тогда в МИД Украины.

В этом году риторику повторили и даже усилили, заявив, что нужно быть "ментально" готовыми к военному вторжению. "Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций", - добавио Бондар.

Заместитель министра указал, что причинами вторжения могут быть как "внутренняя нестабильность в России" в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством его результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение - вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", - заявил заместитель министра. В свою очередь разведка минобороны Украины заявила, что главная цель учений - "давление и запугивание Украины". То есть, о вторжении украинские военные как раз не говорят.

"Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о неотвратимости выполнения российских требований в отношении оккупированных территорий и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ждать ли атаки России?

Предупреждения о том, что Россия вот-вот готовится напасть на Украину звучат регулярно с 2014 года. Правда, где-то к году 2017-му накал начал спадать. И продолжали предупреждать о скором нападении только отдельные личности вроде секретаря СНБО Александра Турчинова. Чьи заявления мало кто уже воспринимал всерьез. Остальные же просто высказывали обеспокоенность скоплением войск во время очередных учений.

А вот в этом году МИД снова заговорил о том, что Россия имеет планы по вторжению на Украину. Хотя, если судить по предыдущим учениям "Кавказ 2016", никто ни на кого не напал. То есть целью видимо было нарастить конфронтационную риторику. Что не удивительно, с учетом того, что в МИДе на 90% работают еще старые порошенковские кадры.

Кстати, именно партия Порошенко подхватила заявление Боднара и заявила, что, мол, только МИД стоит на страже интересов Украины, остальные же ведомства замалчивают угрозу от "Кавказа-2020". А депутат Ахтем Чийгоз предположил, что РФ может воспользоваться поводом учений и захватить юг Украины.

Впрочем, высказываются по поводу российских учений не только "порохоботы". Недавно созданный по инициативе Зеленского государственный телеканал "Дом", который вещает на неподконтрольные Украине территории, выпустил интервью с бывшим командующим силами США в Европе Беном Ходжесом.

Он заявил, что этой осенью Россия, под прикрытием масштабных военных учений "Кавказ-2020", может предпринять попытку захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра на территорию Крыма. Новое вторжение Кремль может оправдать гуманитарной катастрофой на полуострове.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", - сказал отставной генерал-лейтенант армии США.

Отметим, что о "походе за водой" в унисон с Ходжесом говорил и украинский МИД. Но насколько реален такой сценарий?

Учитывая, что такие предупреждения звучат при каждых учениях РФ, в вероятность атаки под видом военных игр верится с трудом. Тем более, что Россия пытается снять международные санкции, а не усилить их. А вопрос воды возник не вчера и уже более пяти лет как-то решается российским руководством. Непонятно, почему нападать из-за этого нужно именно сейчас.

В то же время усиление разговоров о том, что Москва может напасть на Киев из-за воды может иметь свою прикладную цель. Например, сделать невозможными поставки воды на полуостров, о чем, пусть и с оглядкой на "партию войны", но задумываются в Зе-команде.

Вероятно, делается расчет на то, что после массовых заявлений о военной угрозе России и шантаже "вода в обмен на мир", у Зеленского будут вынуждены полностью отказаться от идеи возобновить поставки на полуостров.

Виктория Венк