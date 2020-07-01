С начала года в армию РФ поступило 776 образцов новейшего вооружения

План боевой подготовки в зимнем периоде обучения в Вооруженных силах выполнен практически в полном объеме. На летний период из-за пандемии коронавируса перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр рассказал, как идет процесс перевооружения армии и флота. "С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей. Приняты в боевой состав Военно-морского флота ракетная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" и два судна обеспечения", - заявил Шойгу.

По его словам, в течение зимнего периода обучения проведено свыше 1200 мероприятий боевой подготовки войск. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% увеличился налет в авиации. А наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза.

"Обеспечено присутствие Вооруженных сил в стратегически важных регионах мира. В первом полугодии самолетами дальней авиации выполнено девять полетов на воздушное патрулирование, - отметил Шойгу. - Корабли Военно-морского флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 в дальней морской зоне".

Планово развивается и система базирования Вооруженных сил. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны в первом полугодии возвели 1680 зданий и сооружений, включая 20 многофункциональных медицинских центров, позволяющих оказывать врачебную помощь двум тысячам больных коронавирусной инфекцией.

Глава Минобороны также сообщил, что в летний период основное внимание будет уделено подготовке к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Юрий Гаврилов