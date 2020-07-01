В чешской прессе заявили, что «русские могут получить решающее влияние на Чехию» посредством Росатома

Фото: АЭС Дукованы Источник изображения: Фейсбук/АЭС Дукованы

В Чехии обсуждается вопрос строительства нового энергоблока атомной электростанции Дукованы. На сегодняшний день эта чешская АЭС эксплуатирует 4 атомных энергоблока общей мощностью до 2000 МВт. Все реакторы – советские, тип ВВЭР-440. АЭС Дукованы вырабатывает до четверти всей потребляемой в Чешской Республике электроэнергии.

Сегодня в Чехии по поводу этой АЭС идёт серьёзный спор. Одни силы утверждают, что нужно последовать примеру Германии и Франции и начать отказываться от атомной энергетики. Другие считают, что для экономики Чехии будет непоправимым ударом закрыть станцию. Те, кто относится ко второй группе, считают целесообразном расширить выработку электроэнергии на АЭС Дукованы с помощью пятого энергоблока и поэтапно отказываться от старых вариантов реакторов. Но и здесь возникает спор: если начинать строительство 5-го ЭБ, то кому его можно доверить?

Ранее президент Чешской Республики Милош Земан говорил о том, что стоит последовать примеру Венгрии и доверить строительство нового энергоблока Росатому. Российская компания, напомним, строит венгерскую АЭС Пакш-2.

Чешское издание Aktualne публикует материал за авторством Хелены Трухлы и Лукаша Валашека, в котором говорится:

Если АЭС будет полностью укомплектована Росатомом, подобно Венгрии, русские получат решающее влияние на Чешское государство. И это в тот момент, когда отношения между двумя странами натянуты.

В статье отмечается, что чешское правительство не намерено идти по венгерскому пути и предоставлять право на строительство нового энергоблока без проведения тендера. Отмечается, что шансы на победу в тендере могут быть как у России, так, например, и у Китая.

Пока говорится о том, что окончательное решение в рамках тендера будет озвучено в 2022 году. При этом авторы сетуют на то, что к тому моменту Милош Земан продолжит оставаться президентом страны.

Из статьи:

У него мандат до 2023 года, а он является сторонником России.

Далее в чешском издании пишут:

По мнению силовиков, другой вариант, который в настоящее время рассматривает Чешская Республика, состоит в том, чтобы помешать проблемному российскому заявителю получить доступ к контрактам на одну из базовых систем электростанции. Однако источники из сообщества безопасности указывают на то, что даже в том случае, если Чехия не допустит россиян в ключевые системы электростанции, они будут держать энергетическое будущее страны в своих руках - в качестве генерального подрядчика.

В то же время в материале приводится заявление представителей венгерской энергетической отрасли. Они отмечают, что пошли по простому пути: стране нужна недорогая электроэнергия, а у Росатома есть огромный опыт в строительстве АЭС, поэтому именно Росатом и был выбран в качестве реализатора масштабного проекта.