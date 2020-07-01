Eurasian Times пишет о размещении Индией ЗРК Akash у границы с Китаем

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Индия недавно развернула системы ПВО Akash в регионе Ладакх вдоль индийско-китайской границы. «Акаш» – это современные ЗРК ближнего действия с дальностью до 30 километров.

Об усилении индийской ПВО в приграничных с Китаем районах пишет издание Eurasian Times.

Развертывание систем Akash, по сообщению индийских правительственных источников, вызвано активизацией деятельности китайской истребительной авиации и вертолетов вдоль фактической границы между Индией и Китаем.

Индийская ракета «Акаш» может одновременно преследовать и атаковать многочисленные цели. Она способна нести боеголовку весом 60 килограммов и поражать цели на расстоянии до 30 километров.

На вооружении индийских ВВС находится также Spyder. Это израильская ракета быстрого реагирования, предназначенная для нейтрализации вражеских воздушных целей на расстоянии до 15 км и на высотах от 20 до 9 000 метров.

ВВС Индии используют Spyder вместе с отечественной ракетой класса «земля-воздух» при создании двойного оборонительного эшелона для охраны стратегически важных объектов в стране.

Но что касается развертывания израильских ракет вдоль индийско-китайской границы, то нет никаких подтверждений этой информации со стороны официального Нью-Дели.