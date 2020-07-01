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Интерфакс-АВН

Правительство РФ с октября повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств

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Сотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств будет увеличено на 3 процента с 1 октября 2020 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишутин, его текст опубликован во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, оклад повысят как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников по воинским должностям и званиям.

Кроме того, будут увеличены должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, полицейских, обладающих специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, органов исполнительной системы и принудительного исполнения, пожарным и начальствующему составу органов фельдъегерской связи.

В соответствии с постановлением, также на 3 процента увеличатся пенсии сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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