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ЦАМТО

Компания Boeing поставит вертолеты AH-64E "Апач" ВС Марокко

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Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian
Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 30 июня. Минобороны США 25 июня объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Boeing соглашения на поставку новых ударных вертолетов AH-64E "Апач" и тренажеров для ВС Марокко.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS), составляет 439,179 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии компании в Меса (шт.Аризона). Как планируется, они будут завершены к 1 марта 2025 года.

Количество заказанных в рамках данного контракта вертолетов не раскрывается. Конфигурация машин также неизвестна, однако, не исключено, что они будут выполнены в последней Версии-6. Поставку первых машин планируется начать в 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Государственный департамент США одобрил поставку Марокко в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач" (24 новых с опционом на 12 дополнительных), а также сопутствующего оборудования и вооружений общей стоимостью до 4,25 млрд. долл.

Запрос правительства Марокко, в частности, включал поставку 36 модернизированных систем прицеливания AN/ASQ-170 / модернизированных систем ночного видения AN/AAR-11 (M-TADS/PNVS), 18 РЛС управления огнем миллиметрового диапазона AN/APG-78 "Лонгбоу" с радиолокационным блоком (компонент LONGBOW), 18 модернизированных радиочастотных интерферометров AN/APR-48B (MRFI), 551 ракеты AGM-114R "Хеллфайр" (441 твердый заказ, 110 – опцион), 60 ракет AGM-114L "Хеллфайр", 72 учебных ракет M36E9 (CATM – Captive Air Training Missile) "Хеллфайр", 53 ракет AIM-92H "Стингер", 588 комплектов высокоточного наведения APKWS (478 твердый заказ, 110 – опцион) для НАР, а также другого оборудования, систем вооружения и услуг.

Марокко стала 17 страной мира, которая приобрела вертолеты "Апач".

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AGM-114
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