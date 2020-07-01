Смертоносный "граммофон": NI высоко оценил пулемет Дегтярева

Американский журнал The National Interest высоко оценил легендарный пулемет Дегтярева.

Издание The National Interest поведало своим читателям о советском пулемете Дегтярева. Автор Питер Сучу отмечает, что не смотря на свой архаичный вид он оказался очень эффективным. Он надежен, точен, а, самое главное, долговечен.

Подобно другому советскому стрелковому оружию, пулемет Дегтярева мог переносить грубое обращение, использоваться в грязи и после этого работать, как новенький. Даже при низкой температуре он продолжал стрелять по позициям противника, когда другое оружие уже отказывало.

При первом взгляде на пулемет Дегтярева нетрудно догадаться, почему он получил прозвище "граммофон". Все дело в большом дискообразном магазине, который вмещает 47 патронов 7,62x54 мм, того же калибра, что и винтовка Мосина.

Пулемет спроектировал Василием Алексеевичем Дегтяревым в конце 1920-х годов. Он был одним из тех советских конструкторов, которые создавали оружие еще в конце царской эпохи и продолжили работать на новый коммунистический режим. Дегтярев даже встал во главе самого первого советского конструкторского бюро огнестрельного оружия.

За свою долгую карьеру он создал несколько типов пулеметов, автоматов и противотанковых орудий. Оружейник получил звание генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, был доктором технических наук, а затем удостоился звания Героя Социалистического Труда, став вторым лауреатом после Иосифа Сталина!

Одним из первых его орудий стал легкий пулемет ДП-28 - под таким названием пулемет Дегтярева больше известен на Западе. Сегодня магазин с верхней загрузкой может показаться странным выбором, но следует помнить, что тогда многие производители и дизайнеры оружия выбирали этот вариант. Например, британский Bren Gun и другие легкие пулеметы тоже заряжались сверху.

В случае с ДП-28 круглый магазин давал много боеприпасов, а также гарантировал, что линия обзора над оружием не была закрыта. Также эта конструкция обеспечивала подвижность, которой не хватало легким пулеметам с ленточной подачей.

Он был тяжелее винтовки, но один солдат Красной армии все же мог нести и управляться с ним. Весил пулемет около 9 килограмм с пустым магазином и 11 со снаряженным. То есть он был немного тяжелее, чем автоматическая винтовка Браунинга и примерно такой же, как Bren Gun. Но, в отличие от этого оружия, солдату нужно было быть лежать или использовать сошку, чтобы вести точный огонь.

ДП-28 отличался простой конструкцией с очень небольшим количеством деталей - всего 80 в ранних моделях. Он мог производить примерно 550 выстрелов в минуту. Это более низкая скорострельность, чем у некоторых пулеметов, но зато она позволила снизить риск перегрева ствола. Тем более, что в отличие от немецкого MG34 или британского Bren пулемет Дегтярева не имел сменного ствола.

Одна из главных проблем ДП-28 заключалась в том, что магазин вмещал 47 патронов, а процесс перезарядки был далеко не быстрым. В итоге солдатам приходилось носить его в заряженном состоянии и иметь при себе еще три запасных магазина.

Пулемет Дегтярева усовершенствовали в 1943-44 годах, после чего он получил название ДПМ (Дегтярева пехотный модернизированный). Эта версия имела более жесткую сошку и дополнительную пистолетную рукоятку, облегчающую использование оружия.

Всего с 1928 года до начала 1950-х Советским Союзом было выпущено всего около 795 000 пулеметов ДП-28 / ДПМ.

Копии оружия были позже произведены Польшей в начале холодной войны. Китай создавал свои собственные копии ДПМ под названием Тип 53.

После Второй мировой пулемет использовался в Китайской гражданской войне и даже во Вьетнаме.

Случаи его применения были зафиксированы и в современных конфликтах. Например, в Сомали, Ливии, Сирии и даже в Афганистане. Это свидетельствует о том, что "граммофон" продолжает работать!

Олег Корякин (Казань)