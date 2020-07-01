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Наличие атомной бомбы у Ирана приведет к концу доминирования Израиля в регионе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале встречи со специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком.

«Полагаю, что пришло время ввести санкции по возвратным мерам, - сказал Нетаньяху, сообщает газета The Jerusalem Post. - Я не думаю, что мы можем позволить себе ждать. Мы не должны ждать, пока Иран начнёт свой прорыв к ядерному оружию, потому что тогда будет слишком поздно для санкций».

Одной из главных тем, которую высокопоставленный представитель Госдепартамента США планирует обсудить с израильским союзником, являются попытки американской стороны добиться в Совете Безопасности ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, против чего выступают Россия и Китай.

«Через четыре коротких месяца Иран сможет свободно импортировать истребители, ударные вертолёты, военные корабли, подводные лодки, артиллерийские системы большого калибра, — сказал Хук. - Тогда Иран сможет реэкспортировать это оружие и его технологии своим доверенным лицам (на Ближнем Востоке), таким как (ливанская) «Хизбалла, палестинские «Исламский джихад», ХАМАС, шиитские ополченцы в Ираке, сети боевиков в Сирии и Бахрейне, хуситы в Йемене».

Далее он посетовал, что «большая часть международного сообщества ничего не делает» и, «что ещё хуже, вступает в сговор с Ираном». При этом глава правительства еврейского государства поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за «принятие мер».

Израиль будет и впредь принимать меры против иранского военного присутствия в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом, а также против его ядерных амбиций.

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