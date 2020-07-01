Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)

Предполагаемый кандидат в президенты от Демпартии пообещал работать «как проклятый» с союзниками США, чтобы ввести против России новые санкции, найти другие способы усугубить ее потери и еще сильнее изолировать ее на мировой арене. Может быть, он думает, что с Россией можно так же, как с Украиной?

Джо Байден осудил теплые отношения президента Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным после сообщений о том, что Россия предлагала талибам награду за убийство американских солдат в Афганистане.

"Когда я стану президентом, это и многие другие нарушения я терпеть не буду. Зарубите это себе на носу. Я буду противостоять Путину. Я буду укреплять НАТО. Я объясню Путину, что за вмешательство в наши демократические процессы придется платить", - заявил Байден в понедельник на встрече со спонсорами кампании.

Попадись ему эти сведения, заявил бывший вице-президент и предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, его администрация подняла бы этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Еще он пообещал работать "как проклятый" с союзниками США, чтобы ввести против России новые санкции, найти другие способы усугубить ее потери и еще сильнее изолировать ее на мировой арене.

Байден раскритиковал Трампа за то, что тот не обнародовал полученные сведения, что российское шпионское подразделение платило связанным с талибами боевикам за убийство солдат США и коалиции - в момент, когда администрация Трампа пыталась заключить мирное соглашение с талибами и афганским правительством.

"Чтобы прояснить все факты, предстоит еще немало дискуссий. Но если президент знал это и ничего не сделал, это возмутительно. Очевидно, что это предательство священной обязанности защищать войска, которые он посылает на опасные задания", - заявил он.

Трамп опроверг сообщения "Нью-Йорк таймс", будто данные разведки поступили к нему в марте, отметив, что эта информация "не заслуживает доверия". Директор Национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) опровержения Трампа поддержал, но демократы вроде спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковали обоих.

Байден впервые отреагировал на статью "Нью-Йорк таймс" в минувшие выходные на президентском форуме, организованном избирателями азиатских и тихоокеанских островов США.

"Дональд Трамп продолжил свою постыдную кампанию унижения и раболепства перед Владимиром Путиным", - сказал Байден, раскритиковав Трампа за его желание пригласить Путина в Белый дом и позволить России вернуться в "Большую восьмерку".

Всего с начала 2019 года в ходе боевых действий в Афганистане были убиты 24 военнослужащих США. В каких из этих случаев подозревается награда за голову, неизвестно. В феврале США и талибы заключили шаткий мир, и с тех пор американские позиции талибы не атаковали.

Наоми Лим (Naomi Lim)