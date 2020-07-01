Войти
Российская газета

Самолет США вновь провел разведку у российских баз в Сирии

167
0
0
Источник изображения: Иван Егоров/РГ

Боевая авиация США не оставляет попыток пошпионить за российскими военными объектами в Сирии. Очередной разведывательный рейд неподалеку от авиабазы РФ в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения нашего ВМФ в порту Тартус выполнил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон".

По некоторым данным, он поднялся в воздух с авиабазы ВМС США Сигонелла на итальянском острове Сицилия и более двух часов летал вблизи Сирии. В районе Хмеймима и Тартуса воздушный разведчик приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 55 и 40 км соответственно. Самолет курсировал на высоте 8,4 тысяч метров над международными водами Средиземного моря.

Понятно, что к Сирии P-8A подлетал не из праздного любопытства. Интерес американских военных к этому региону постоянно возрастает. Вообще разведывательные самолеты и беспилотники США буквально нацелены на районы присутствия наших военных, в том числе за пределами России. Известно, что только в июне неподалеку от российских баз в Сирии они появлялись по меньшей мере десять раз.

Буквально за день до очередного рейда P-8A на Ближний Восток, такой же "Посейдон" был замечен неподалеку от побережья Крыма. Там же был зафиксирован еще один шпион - стратегический разведывательный самолет США RC-135W. Разумеется, это не осталось без реакции наших военных. В воздух тут же подняли истребители Су-27. Вот как этот инцидент позже прокомментировали в Национальном центре управления обороной РФ: "29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было".

Понятно, что генералы и адмиралы в Вашингтоне спят и видят, как их самолеты-разведчики хозяйничают в любых небесах. А российское командование и наши пилоты этому мешают. Мало того, что истребители РФ постоянно перехватывают боевую авиацию США, так еще и делают это дерзко, а подчас даже устрашающе. Американцы к такому отпору явно не привыкли.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сирия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
12.03.2020
Удар российских «Буков»: в Сирии сбили 20 турецких дронов
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
11.03.2019
Разведка Крыма: беспилотник США засекли у границ России
25.02.2019
Разведка в районе Читы: самолет ВВС США пролетел на Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"