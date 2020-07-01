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Военное обозрение

Индия с помощью самолётов C-17 производства США перебросила танки Т-90 ближе к району долины Галван

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Источник изображения: topwar.ru

Находит своё подтверждение информация о том, что Индия развернула бронетехнику неподалёку от района долине Галван в регионе Ладакх. Несколько дней назад именно в долине Галван произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими. И в этом столкновении потери понесли обе стороны конфликта.

Индийское издание Hindustan Times со ссылкой на представителей вооружённых сил страны сообщает о том, что в регион Ладакх переброшены шесть танков Т-90 Bhishma, несколько БМП, а также 155-мм самоходные гаубицы.

Заявлено, что индийская армия «не собирается» применять эту бронетехнику, но «должна быть готова к любому развитию событий».

Со ссылкой на офицеров индийской армии, упомянутое СМИ пишет, что китайские войска могут воспользоваться низкими температурами в горных районах, чтобы «обустроить инфраструктуру на берегах озера Пангонг, а также пройти по самому озеру».

Накануне сообщалось, что военно-транспортная авиация Индии перебрасывает средства бронетехники на ближайшие к долине Галван аэродромы. При этом утверждается, что этих целей ВВС Индии использовали транспортники C-17 Globemaster, способные перевозить грузы массой до 77,5 тонн. Сегодня эта информация нашла подтверждение. В СМИ Индии указано на то, что танки Т-90 были переправлены «ближе к району долины Галван» именно с помощью транспортников американского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
C-17
Т-90 "Владимир"
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