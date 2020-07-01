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ТАСС

Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"

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Аппаратура "Пион-К" (на переднем плане) и "Лира" (на заднем плане) на макете модуля "Спектр". Фото К. Лантратова из архива журнала "Новости космонавтики"
Аппаратура "Пион-К" (на переднем плане) и "Лира" (на заднем плане) на макете модуля "Спектр". Фото К. Лантратова из архива журнала "Новости космонавтики".
Источник изображения: warspot.ru

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что работы по созданию спутника, который является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана", завершаются

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минобороны России продолжает развитие орбитальной группировки военных спутников. Участники селекторного совещания, которое проходит во вторник в Минобороны РФ, обсудят график выполнения работ по созданию спутника "Пион-НКС", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, открывая совещание.

"Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата "Пион-НКС", мы регулярно рассматриваем на селекторных совещаниях. В ноябре прошлого года был утвержден график завершения изготовления данного аппарата. Сегодня обсудим, как он выполняется", - сказал Шойгу.

По его словам, Министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения. "Решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники", - отметил министр.

Ранее Шойгу сообщал, что работы по созданию спутника "Пион-НКС", который является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана", завершаются.

В 2017 году он сообщил, что Минобороны РФ создаст космическую систему "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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