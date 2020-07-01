Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"

Аппаратура "Пион-К" (на переднем плане) и "Лира" (на заднем плане) на макете модуля "Спектр". Фото К. Лантратова из архива журнала "Новости космонавтики".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что работы по созданию спутника, который является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана", завершаются

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минобороны России продолжает развитие орбитальной группировки военных спутников. Участники селекторного совещания, которое проходит во вторник в Минобороны РФ, обсудят график выполнения работ по созданию спутника "Пион-НКС", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, открывая совещание.

"Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата "Пион-НКС", мы регулярно рассматриваем на селекторных совещаниях. В ноябре прошлого года был утвержден график завершения изготовления данного аппарата. Сегодня обсудим, как он выполняется", - сказал Шойгу.

По его словам, Министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения. "Решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники", - отметил министр.

Ранее Шойгу сообщал, что работы по созданию спутника "Пион-НКС", который является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана", завершаются.

В 2017 году он сообщил, что Минобороны РФ создаст космическую систему "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС".