Все российские военные тестируются на употребление наркотиков - Шойгу

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Реализуемая в российской армии система профилактики наркомании позволяет проводить тестирование всех военнослужащих на употребление запрещенных веществ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов", - сообщил Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он напомнил, что в 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.