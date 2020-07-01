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Интерфакс-АВН

Все российские военные тестируются на употребление наркотиков - Шойгу

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Реализуемая в российской армии система профилактики наркомании позволяет проводить тестирование всех военнослужащих на употребление запрещенных веществ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов", - сообщил Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он напомнил, что в 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.

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