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ТАСС

Шойгу: пандемия не оказала существенного влияния на деятельность армии

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны отметил, что план подготовки зимнего периода обучения был выполнен практически в полном объеме

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ. Об этом заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на вооруженные силы", - сказал он, подводя итоги первого полугодия.

Министр обороны отметил, что план подготовки зимнего периода обучения был выполнен практически в полном объеме. На летний период перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу.

В течение зимнего периода обучения было проведено свыше 1 200 мероприятий боевой подготовки войск. "В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% увеличен показатель налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза", - уточнил Шойгу.

Вооруженные силы России присутствуют в стратегически важных регионах мира. С начала года самолеты дальней авиации выполнили девять воздушных патрулирований. Корабли Военно-морского флота РФ несут боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. "В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 - в дальней морской зоне", - отметил министр.

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