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ТАСС

С начала года ВС России получили 776 новейших и модернизированных образцов вооружения

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

В частности, принят в боевой состав Военно-морского флота подводный ракетный крейсер стратегического назначения модернизированного проекта 955А "Князь Владимир", а также два судна обеспечения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России с начала года получили 776 новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения", - сообщил министр.

В частности, принят в боевой состав Военно-морского флота подводный ракетный крейсер стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир", а также два судна обеспечения.

Кроме того, войска получили 58 новых самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин, а также 510 многоцелевых автомобилей.

Проверки в войсках

Все военнослужащие Минобороны РФ каждый год проходят проверку на отсутствие наркозависимости. "Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов", - сказал Шойгу.

Министр сообщил, что на селекторном совещании будет рассмотрено, как в войсках организовано противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Он напомнил, что в 2017 году была введена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций. Она позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта. Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы.

По словам министра, особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в рамках которой каждый год в июне проводится всеармейский месячник "Армия против наркотиков!". На этот раз в нем приняло участие более миллиона военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Парады в День ВМФ

Парады с участием около 200 боевых кораблей пройдут 26 июля в честь Дня Военно-морского флота. "Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. "К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих", - уточнил министр.

По случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

"Обращаю внимание всех должностных лиц на строгое соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов", - подчеркнул Шойгу.

Строительство

Специалисты военно-строительного комплекса Вооруженных сил России с начала 2020 года возвели 1 680 зданий и сооружений. "Планово развивается система базирования вооруженных сил. Силами военно-строительного комплекса в первом полугодии возведено 1 680 зданий и сооружений, в том числе 20 многофункциональных медицинских центров, позволяющих оказывать медицинскую помощь двум тысячам больных коронавирусной инфекцией", - сообщил министр.

На данный момент военными строителями ведется возведение нового многопрофильного медицинского центра на 200 мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению. Контроль за работами ведется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

Кроме того, строительство трех медцентров идет в Дагестане. Возведение центра в Каспийске на 76 мест началось 24 мая на территории центральной городской больницы. По поручению президента в Пскове и Великих Луках силами Минобороны РФ будут построены два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест.

Ранее президент поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с пандемией. К 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест.

Летний период обучения

Основное внимание во время летнего периода обучения в Вооруженных силах РФ будет уделено подготовке к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

"В ходе него [летнего периода обучения] спланировано провести более пятнадцати с половиной тысяч различных мероприятий боевой учебы. Основное внимание будет уделено подготовке к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - сообщил Шойгу.

По словам министра, в настоящий момент без срывов идет призывная кампания. В частности, с 20 мая в войска отправлено более 33 тыс. призывников с отрицательным тестом на коронавирус. В воинских частях они сначала помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы.

"В военные комиссариаты поставлено более двух млн медицинских масок, свыше 230 тыс. тест-систем, а также бесконтактные термометры", - подчеркнул Шойгу, добавив, что на сборных пунктах проводятся барьерный контроль и плановые дезинфекционные мероприятия.

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