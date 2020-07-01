Выход из тупика: в США предложили выкупить С-400 у Турции

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

В США предложили выкупить в Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы выйти из тупиковой ситуации по поводу участия Анкары в программе создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Эта проблема стоит на повестке американо-турецких отношений с 2017 года, когда был заключен контракт между РФ и Турцией на поставку Анкаре С-400.

Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News. В издании уточнили, что такой шаг позволит Соединенным Штатам и Турции выйти из сложной ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA) предложил партийный организатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн (представитель Южной Дакоты).

Нововведение предполагает, что Вашингтон выкупит имеющиеся у Анкары комплексы С-400 за счет бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Председатель комитета по международным отношениям сената республиканец Джим Риш (представитель Айдахо) в то же время предложил более жесткую поправку: согласно ей, администрация президента Дональда Трампа должна ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") через 30 дней после вступления в силу 2021 NDAA, пишет газета.

Впрочем, несмотря на влияние Риша и Тьюна, включение этих поправок в окончательную версию законопроекта о военном бюджете США не гарантировано, подчеркнули в издании. К тому же, там обратили внимание, что это также не обеспечивает сохранение поправок в случае обсуждения согласованного в сенате варианта законопроекта 2021 NDAA с палатой представителей.

В Defense News отметили, что лидеры сената часто согласовывают между собой поправки, которые не вызывают каких-либо серьезных споров, а дискуссии по ним нередко останавливаются еще до какого-либо предметного обсуждения.

Причиной этого обсуждения стал заключенный в сентябре 2017 года контракт между Россией и Турцией на поставку Анкаре С-400.

Стоимость сделки составила $2,5 млрд: половину стоимости покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Соединенные Штаты призывали Турцию отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступает и НАТО. Поскольку Вашингтон и Брюссель опасались утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон решил приостановить поставку Анкаре этих самолетов. Пресс-секретарь Белого дома в июле прошлого года подчеркивал, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

Также предполагалось ввести санкции в соответствии с CAATSA, но на деле США выполнили только ту часть угроз, которая касалась F-35, а другие ограничительные меры, несмотря на требования документа, не применили.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", что Дональд Трамп отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400, проигнорировав "смятение в конгрессе".

Президент США неоднократно поднимал вопрос отказа от С-400 в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп отмечал, что покупка Анкарой российских ЗРК создает большие вызовы для отношений двух государств.

Такие сделки, по словам главы Белого дома, означают «некоторые очень серьезные сложности». «Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем», - подчеркнул Трамп.

Но, несмотря на то что Анкара регулярно проводила с Вашингтоном переговоры по этому вопросу, она все же отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Лидия Мисник