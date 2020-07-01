Выход из тупика: в США предложили выкупить С-400 у Турции

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
В США предложили выкупить в Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы выйти из тупиковой ситуации по поводу участия Анкары в программе создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Эта проблема стоит на повестке американо-турецких отношений с 2017 года, когда был заключен контракт между РФ и Турцией на поставку Анкаре С-400.
Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News. В издании уточнили, что такой шаг позволит Соединенным Штатам и Турции выйти из сложной ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.
Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA) предложил партийный организатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн (представитель Южной Дакоты).
Председатель комитета по международным отношениям сената республиканец Джим Риш (представитель Айдахо) в то же время предложил более жесткую поправку: согласно ей, администрация президента Дональда Трампа должна ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") через 30 дней после вступления в силу 2021 NDAA, пишет газета.
Впрочем, несмотря на влияние Риша и Тьюна, включение этих поправок в окончательную версию законопроекта о военном бюджете США не гарантировано, подчеркнули в издании. К тому же, там обратили внимание, что это также не обеспечивает сохранение поправок в случае обсуждения согласованного в сенате варианта законопроекта 2021 NDAA с палатой представителей.
В Defense News отметили, что лидеры сената часто согласовывают между собой поправки, которые не вызывают каких-либо серьезных споров, а дискуссии по ним нередко останавливаются еще до какого-либо предметного обсуждения.
Стоимость сделки составила $2,5 млрд: половину стоимости покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Соединенные Штаты призывали Турцию отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot.
Против приобретения Турцией С-400 активно выступает и НАТО. Поскольку Вашингтон и Брюссель опасались утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон решил приостановить поставку Анкаре этих самолетов. Пресс-секретарь Белого дома в июле прошлого года подчеркивал, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.
Также предполагалось ввести санкции в соответствии с CAATSA, но на деле США выполнили только ту часть угроз, которая касалась F-35, а другие ограничительные меры, несмотря на требования документа, не применили.
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", что Дональд Трамп отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400, проигнорировав "смятение в конгрессе".
Президент США неоднократно поднимал вопрос отказа от С-400 в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Такие сделки, по словам главы Белого дома, означают «некоторые очень серьезные сложности». «Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем», - подчеркнул Трамп.
Но, несмотря на то что Анкара регулярно проводила с Вашингтоном переговоры по этому вопросу, она все же отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Лидия Мисник