Войти
ЦАМТО

Турция не продаст С-400 Соединенным Штатам

187
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 30 июня. Турция не продаст С-400 Соединенным Штатам, поскольку для нее вопросы национальной безопасности важнее политической конъюнктуры, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции, чтобы разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

"Это абсолютно нереалистичное предложение. Турция защищает свой суверенитет и никогда не откажется от С-400, тем более что первый контракт на поставку этих систем Анкаре успешно выполнен, а второй находится на завершающей стадии согласования. Турецкая сторона дала четкий сигнал о наращивании закупок российских средств ПВО", – сказал директор ЦАМТО.

И.Коротченко заметил, что закупка страной НАТО российских систем ПВО вместо американских комплексов Patriot является серьезной репутационной потерей США и их "оборонки". По мнению И.Коротченко, решимость президента Тайипа Эрдогана довести сделку по закупке С-400 до конца связана с уроками, которые турецкий лидер вынес после неудавшегося государственного переворота 2016 года.

"Эрдоган помнит, что инициаторами госпереворота в Турции являлись отдельные офицеры и генералы турецких ВВС, за ними стояли спецслужбы США. Тогда турецкий президент чудом уцелел, поскольку мятежники хотели его уничтожить, поэтому для него контроль воздушного пространства при помощи российской ПВО является серьезным фактором обеспечения национальной безопасности", – подчеркнул собеседник агентства.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
20.11.2019
Эрдоган заявил Трампу, что Турция ни в коем случае не поступится своими интересами по проблеме С-400
03.10.2019
Le Monde diplomatique (Франция): Турция — капризный союзник и очень сложный враг
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
03.07.2019
Info (Чехия): подорвет ли система С-400 единство НАТО? США угрожают Турции санкциями
03.04.2019
Эксперты объяснили готовность Турции отказаться от F-35 ради С-400
20.12.2018
США пытаются сорвать контракт на поставку Турции ЗРС С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"