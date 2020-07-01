ЦАМТО, 30 июня. Турция не продаст С-400 Соединенным Штатам, поскольку для нее вопросы национальной безопасности важнее политической конъюнктуры, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции, чтобы разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

"Это абсолютно нереалистичное предложение. Турция защищает свой суверенитет и никогда не откажется от С-400, тем более что первый контракт на поставку этих систем Анкаре успешно выполнен, а второй находится на завершающей стадии согласования. Турецкая сторона дала четкий сигнал о наращивании закупок российских средств ПВО", – сказал директор ЦАМТО.

И.Коротченко заметил, что закупка страной НАТО российских систем ПВО вместо американских комплексов Patriot является серьезной репутационной потерей США и их "оборонки". По мнению И.Коротченко, решимость президента Тайипа Эрдогана довести сделку по закупке С-400 до конца связана с уроками, которые турецкий лидер вынес после неудавшегося государственного переворота 2016 года.

"Эрдоган помнит, что инициаторами госпереворота в Турции являлись отдельные офицеры и генералы турецких ВВС, за ними стояли спецслужбы США. Тогда турецкий президент чудом уцелел, поскольку мятежники хотели его уничтожить, поэтому для него контроль воздушного пространства при помощи российской ПВО является серьезным фактором обеспечения национальной безопасности", – подчеркнул собеседник агентства.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.