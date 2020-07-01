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Российская газета

Ракетоносцы Ту-95МС отработали учебно-боевые задачи на Дальнем Востоке

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Дислоцированные в Амурской области экипажи Дальней авиации провели масштабное летно-тактическое учение. В общей сложности к этим маневрам командование привлекло около десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и воздушных танкеров Ил-78.

Летчики успешно выполнили целый ряд задач. По сообщению пресс-службы ВКС России, они не только отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Камчатском крае, но и провели дозаправку в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Эта операция считается в авиации одной из сложнейших. Причем в такой характеристике нет ни малейшего преувеличения. Представьте многотонную махину Ту-95МС, которую на скорости около 600 километров в час надо конусом-шлангом длиной чуть более 20 метров на 15 минут привязать к воздушному танкеру Ил-78.

На нынешних учениях дозаправка стратегических ракетоносцев проходила на высоте свыше шести тысяч метров на скорости более 550 километров в час, а продолжительность полетов составила более восьми часов.

Надо иметь в виду, что дозаправка позволяет воздушным "стратегам" более суток выполнять различные задачи без посадки. В том числе осуществлять длительное патрулирование отдаленных уголков планеты. Этим пилоты из дальневосточного гарнизона занимаются постоянно.

Воздушное патрулирование в дальних регионах, конечно, не самоцель. Его наши летчики выполняют над центрами сосредоточения чужих войск и сил. Для обеспечения собственной безопасности Россия вынуждена таким образом демонстрировать в небе свой флаг у берегов Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США. Без внимания также не остаются южные и дальневосточные границы.

Справка "РГ"

Этот самолет давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры (размах крыльев у "Туполева" более 50 метров) и мощное вооружение на Западе его называют Bear, что переводится как медведь. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолетов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолета установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трех оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой) и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 наТу-95МС в корме.


Юрий Гаврилов

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