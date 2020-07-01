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Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели учение с пуском ракет на Дальнем Востоке

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 10 экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС и самолетов-заправщиков Ил-78 авиационного полка дальней авиации провели летно-тактическое учение в Амурской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе учения летчики дальней авиации отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Камчатском крае, а также выполнили дозаправку в воздухе во время выполнения полетных заданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дозаправка стратегических ракетоносцев проходила на высоте свыше 6 тыс. метров на скорости более 550 километров в час, продолжительность полетов составила более восьми часов.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-95
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Военные учения
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