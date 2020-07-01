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Интерфакс-АВН

Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа

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Спецназ
Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Юлия Честнова

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - 20-я общевойсковая армия Западного военного округа (ЗВО) усилена подразделением специального назначения, которое будет базироваться в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Боевой состав общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области усилит подразделение специального назначения. Подразделение завершило формирование и обучение на базе бригады специального назначения в Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав уже переведен в воронежский гарнизон, где приступил к занятиям по боевой подготовке.

"На вооружении подразделения находятся автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД-М, а также новейшие образцы специального стрелкового оружия и технических средств разведки. Передвижение бойцов к месту выполнения задач теперь будет осуществляться бронеавтомобилями "Тайфун-К", - сообщили в ЗВО.

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