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ЦАМТО

Самоходные гаубицы с АСУ продолжают поступать в подразделения ракетных войск и артиллерии

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Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ"
Самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 30 июня. В подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают поступать самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем "Мста-СМ".

До конца текущего года спланирована поставка более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
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