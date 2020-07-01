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ЦАМТО

На "Армии-2020" покажут модернизированные гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ

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Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ
Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

ЦАМТО, 30 июня. Новые многоцелевые гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, являющиеся модификациями старейших из стоящих на вооружении Сухопутных войск РФ машин данного класса МТ-ЛБ, впервые покажут на МВТФ "Армия-2020".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия-разработчика этой техники АО "Ремдизель".

"На предстоящей "Армии-2020" мы впервые продемонстрируем модернизированные гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, работа над которыми велась в рамках опытно-конструкторской работы "Реконструкция" по тактико-техническому заданию Минобороны РФ. В результате нам удалось повысить такие показатели как подвижность, защита, эргономика, командная управляемость, грузоподъемность и огневая мощь", – сказал представитель компании.

В "Ремдизеле" пояснили, что данные тягачи являются развитием семейства высокоунифицированных военных гусеничных машин, созданных на базе транспортера-тягача МТ-ЛБ – одного из самых распространенных транспортеров такого класса, состоящего на вооружении в 40 странах. Аналогов ему до сих пор не создано, несмотря на ряд проводимых в СССР и России опытно-конструкторских работ.

В модернизированной машине применен новый двигатель и гусеница с закрытым шарниром, что должно дать выигрыш в массе (порядка 800-900 кг) и подвижности. На сегодняшний день на "Ремдизеле" изготовлены опытные экземпляры модернизированных машин, которые проходят испытания.

Собеседник агентства отметил, что МГТТ-ЛБ может стать платформой для новых российских комплексов вооружений в различных родах Сухопутных войск.

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Продукция
МТ-ЛБ
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Проекты
АРМИ-20XX
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