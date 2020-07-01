Войти
ЦАМТО

Ученые технополиса "ЭРА" представят на "Армии-2020" результаты внедрения системы с искусственным интеллектом

166
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 30 июня. Специалисты Военного инновационного технополиса "ЭРА" представят на МВТФ "Армия-2020" пример внедрения инноваций с элементами искусственного интеллекта в автоматизированную систему "Умный гарнизон".

По итогам апробации, которая проходила на базе технополиса, определены информационные системы, позволяющие создать объединенную базу данных в масштабах одного гарнизона или военного городка и автоматизировать в соответствии с требованиями Минобороны России взаимодействие участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В работе круглого стола на тему: "Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" и пути их совершенствования" примут участие более 30 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений России.

Эксперты проанализируют отечественный и зарубежный опыт внедрения инноваций, а также рассмотрят перспективы испытания образцов вооружения, военной и специальной техники с использованием новых интеллектуальных систем и алгоритмов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
Военные учения
ИТ
Похожие новости
17.04.2020
Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему военного образования обсудят на форуме "Армия-2020"
06.04.2020
Роевой вылет: когда появятся пилотажные группы из дронов
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.08.2017
Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата
11.05.2016
Дополнительная нагрузка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"