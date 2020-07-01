Ученые технополиса "ЭРА" представят на "Армии-2020" результаты внедрения системы с искусственным интеллектом

ЦАМТО, 30 июня. Специалисты Военного инновационного технополиса "ЭРА" представят на МВТФ "Армия-2020" пример внедрения инноваций с элементами искусственного интеллекта в автоматизированную систему "Умный гарнизон".

По итогам апробации, которая проходила на базе технополиса, определены информационные системы, позволяющие создать объединенную базу данных в масштабах одного гарнизона или военного городка и автоматизировать в соответствии с требованиями Минобороны России взаимодействие участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В работе круглого стола на тему: "Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" и пути их совершенствования" примут участие более 30 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений России.

Эксперты проанализируют отечественный и зарубежный опыт внедрения инноваций, а также рассмотрят перспективы испытания образцов вооружения, военной и специальной техники с использованием новых интеллектуальных систем и алгоритмов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.