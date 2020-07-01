Новый танкер-заправщик "Аотеароа" прибыл в Новую Зеландию

ЦАМТО, 30 июня. В порт Окленда 26 июня после 15-дневного перехода из Ульсана прибыл танкер-заправщик нового поколения (A11) "Аотеароа" (Aotearoa), построенный для ВМС Новой Зеландии южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI).

Как сообщал ЦАМТО, Hyundai Heavy Industries была выбрана победителем конкурса на поставку нового танкера-заправщика ВМС Новой Зеландии в декабре 2015 года. В 2016 году с компанией был подписан контракт стоимостью 493 млн. новоз. долл. (350 млн. долл. США). (A11) "Аотеароа" предназначен для замены снятого с вооружения в декабре 2017 года танкера-заправщика "Индевор" (Endeavor), построенного Hyundai Heavy Industries и принятого на вооружение ВМС страны в апреле 1988 года.

Церемония закладки киля (A11) "Аотеароа" состоялась 13 августа 2018 года, спуск на воду прошел 24 апреля 2019 года, крещение – в октябре 2019 года. Предполагается, что готовности к боевому применению судно достигнет в мае 2021 года.

(A11) "Аотеароа" станет самым большим судном в составе ВМС Новой Зеландии. Его длина составляет 173,2 м, ширина – 24,5 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – 26000 т. Корабль отличается "топорообразной" носовой частью (sea axe), которая повышает его мореходные качества и позволяет экономить топливо. Судно оснащено комбинированной главной энергетической установкой типа CODLAD и развивает максимальную скорость 16 узлов, дальность плавания – 6750 морских миль. На борту танкера могут размещаться до 100 человек, включая основной экипаж из 64 человек, а также авиаподразделение (11 человек), геодезистов и ученых. Корабль может транспортировать 8000 т дизельного топлива, 1550 т авиационного топлива и 250 т пресной воды. Топливо будет передаваться через две соответствующие стандартам НАТО станции пополнения запасов в море (RAS). Помимо топлива и воды, танкер также может использоваться для хранения боеприпасов, продовольствия и запасных частей, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи и оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. Он позволяет перевозить 14 стандартных 20-футовых контейнеров и опреснять до 100 т воды в сутки.

Судно оснащено ангаром и летной площадкой для приема любого вертолета ВС Новой Зеландии, включая NH-90 и SH-2G "Супер Сиспрайт", а также двумя надувными шлюпками с жестким корпусом (RHIB).

Новый танкер расширит возможности ВМС Новой Зеландии по снабжению топливом, продовольствием, боеприпасами, запасными частями и пресной водой боевых кораблей в море, подразделений СВ на суше, а также участию в гуманитарных операциях в Тихоокеанском регионе, поддержке операций ООН и снабжению антарктических станций.

(A11) "Аотеароа" спроектирован с учетом возможности применения в высоких широтах. Корпус и другие системы корабля усилены для выполнения задач во льдах Антарктиды в ходе снабжения станций МакМердо и Скотт.